    सीएम योगी की बड़ी सौगात, मेडिकल कॉलेजों में होगी 1,200 पदों पर शिक्षकों की भर्ती

    By Amit Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:36 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 1,200 शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। इनमें सहायक आचार्य, आचार्य और फार्मेस ...और पढ़ें

    मेडिकल कॉलेजों में होगी 1200 चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक संवर्ग के 1,200 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों सहायक आचार्य के 1,112 पदों, आचार्य के 44 पदों और प्रवक्ता फार्मेसी के 11 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है।

    इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। इसके अलावा आयोग से चयनित 1,230 नर्सिंग अधिकारियों (महिला/पुरुष) को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा।

    अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि मेडिकल कॉलेजों को केवल डिग्री देने तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे गुणवत्ता, शोध और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ा जाए। इसी के तहत पिछले लगभग नौ वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।

    उन्होंने बताया तक पहले कुछ गिने-चुने जिलों तक चिकित्सा शिक्षा सीमित थी, वहीं अब लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। नए कालेजों के संचालन के लिए योग्य शिक्षकों और प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता भी सरकार की प्राथमिकता है।

    इसीलिए 1,200 चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य, आचार्य और फार्मेसी प्रवक्ताओं की नियुक्ति से मेडिकल छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन, शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकेगा।