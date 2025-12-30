ठंड की वजह से मदरसों में 1 से 10 जनवरी तक छुट्टी, मदरसा बोर्ड ने जारी किया 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच मदरसों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को राहत मिलने जा रही है। मदरसा शिक्षा परिषद ने ठंड को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में 10 दिन का शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। परिषद ने वर्ष 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल 16,460 मदरसे हैं, जिनमें 560 मदरसे सरकार से अनुदानित हैं। ठंड को देखते हुए मदरसों में एक जनवरी से 10 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। रमजान 18 फरवरी से शुरू होने की संभावना को देखते हुए मदरसों में वार्षिक अवकाश 16 फरवरी से 30 मार्च तक निर्धारित किया गया है।

ईद पर चार दिन, बकरीद पर पांच दिन, मुहर्रम पर पांच दिन तथा शब-ए-बरात और ईद मिलादुन्नबी पर दो-दो दिन का अवकाश रहेगा। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स, हजरत अली जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मेराजुन्नबी, होली, महावीर जयंती, डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, रक्षाबंधन, चेहल्लुम, विजयादशमी, महात्मा गांधी जयंती, दीपावली, गुरुनानक जयंती, ग्यारहवीं और क्रिसमस पर भी मदरसे बंद रहेंगे।