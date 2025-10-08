UP में मानसून की विदाई, आज से ज्यादातर जिलों में तेज धूप के आसार
लखनऊ और प्रदेश के अन्य हिस्सों में मानसून की विदाई का समय आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से ज्यादातर जिलों में तेज धूप होगी जिससे तापमान में वृद्धि होगी। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। माना जा रहा है कि एक-दो दिन में मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी समेत प्रदेशभर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन अब मानसून की विदाई का समय आ गया है। इसका संकेत मंगलवार को मिला। सुबह बादलों की आवाजाही के बीच हल्की धूप हुई, लेकिन दोपहर के बाद आसमान लगभग साफ हो गया।
दिन का पारा 31.4 और रात का 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज धूप होगी, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के जिलों में बुधवार को 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में बादलों की आवाजाही के बीच वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि, गुरुवार से पूरब से पश्चिम तक मौसम साफ हो जाएगा।
मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी-पश्चिमी मानसून वापसी की रेखा झांसी, शाहजहांपुर से होते हुए पूर्वी देशांतर तक जा रही है। ऐसे में एक-दो दिन में प्रदेशभर से मानसून की वापसी हो जाएगी।
