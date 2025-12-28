यूपी लेखपाल भर्ती के 7994 पदों पर संशोधित आरक्षण जारी, 29 दिसंबर से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लेखपाल पद पर रिक्तियों में आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की आपत्ति के बाद अब राजस्व परिषद से मिले प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 7994 पदों लिए संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। श्रेणीवार आरक्षण में बदलाव हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग ने 16 दिसंबर को लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। आनलाइन आवेदन 29 दिसंबर सोमवार से शुरू होकर 28 जनवरी तक किया जा सकेगा। पहली बार विज्ञापन जारी होने के बाद युवाओं व राजनीतिक दलों ने 7994 पदों के श्रेणीवार आरक्षण में अनियमितता के आरोप लगाए थे। एनडीए की सहयोगी सुभासपा के अध्यक्ष व पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।

मुख्यमंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोबारा से पदों का आरक्षण दुरुस्त कर विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए थे। इसी के बाद राजस्व परिषद ने फिर से समीक्षा की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि 26 दिसंबर को उपलब्ध कराए गए कुल पदों का संशोधित श्रेणीवार आरक्षण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।