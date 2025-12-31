Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं ने बदला ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चेहरा, कौशल विकास से आत्मनिर्भर हुए युवा

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदल ...और पढ़ें

    Hero Image

    'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की दिशा में बड़ा कदम

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के विजन को धरातल पर उतारते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वरोजगार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त की है। विभाग ने न केवल अपने निर्धारित लक्ष्यों को पार किया है, बल्कि कौशल विकास और आधुनिक विपणन (Marketing) के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने में सफलता हासिल की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोजगार सृजन में बनाया नया रिकॉर्ड

    ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संचालित 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' के तहत इस वर्ष शानदार परिणाम देखने को मिले हैं। विभाग ने 2,482 इकाइयों के लक्ष्य के मुकाबले 2,994 ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना कराई। इस प्रयास से प्रदेश में 32,384 नए रोजगार सृजित हुए हैं। इसी तरह, 'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' ने भी 2,586 युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़कर ग्रामीण उद्यमिता को नई ऊर्जा दी है।

    खादी का आधुनिकीकरण और बाजार विस्तार

    खादी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विभाग ने तकनीक और डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया है। निफ्ट (NIFT), रायबरेली के सहयोग से युवा कारीगरों को आधुनिक डिजाइनिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही, प्रदेश के सभी 18 मंडलों में प्रदर्शनियों और 351 तहसीलों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराया गया है। पं. दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन सहायता योजना के जरिए 66,000 से अधिक कारीगरों को सीधे लाभ पहुंचाते हुए खादी के गौरव को पुनर्स्थापित किया गया है।