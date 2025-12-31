Language
    यूपी में इन 50 IPS अफसरों को म‍िला प्रमोशन, 28 अफसरों को दिया गया सेलेक्शन ग्रेड; मिलेगी बड़े जिलों की कमान

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:46 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकार ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 50 आईपीएस अफसरों को पदोन्नत किया है। वर्ष 2001 बैच के तीन आइपीएस अफसरों को आइजी से एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें लखनऊ के आइजी तरुण गाबा और अयोध्या के आइजी प्रवीण कुमार और कानपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार के नाम शामिल हैं। वहीं 13 आइपीएस अफसरों को एसपी से डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया गया है।

    वर्ष 2008 बैच के किरण एस, आनंद सुरेश राव कुलकर्णी, एन कोलांची, अमित वर्मा, राजीव मल्होत्रा व डा.अखिलेश कुमार निगम को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। वर्ष 2012 बैच के विजय ढुल, घुले सुशील चंद्रभान, आशीष तिवारी, सचीन्द्र पटेल, विपिन टाडा, प्रताप गोपेन्द्र यादव, अभिषेक यादव, संकल्प शर्मा, सोमेन वर्मा, यमुना प्रसाद, संतोष कुमार मिश्रा, हेमराज मीना व राजकरन नैय्यर को पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

    इसके अलावा वर्ष 2013 बैच के 28 आइपीएस अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है। इनमें अनुराग आर्य, डॉ. अभिषेक महाजन, आशीष श्रीवास्तव, ख्याति गर्ग, डॉ. गौरव ग्रोवर, आकाश तोमर, डा. सतीश कुमार, यशवीर सिंह, अमित कुमार-1, सिद्धार्थ शंकर मीना, गणेस प्रसाद साहा, कुंवर अनुपम सिंह, डॉ. अनिल कुमार पांडेय, देवेश कुमार पांडेय, सुशील कुमार शुक्ला, नरेन्द्र कुमार सिंह, नित्यानंद राय, श्याम नारायण सिंह, डॉ. बृजेश कुमार सिंह, कमलेश कुमार दीक्षित, उदय शंकर सिंह, राजेश द्विवेदी, राजेश कुमार श्रीवास्तव, जय प्रकाश सिंह, दिनेश त्रिपाठी, त्रिभुवन सिंह, राम सेवक गौतम व अजीत कुमार सिन्हा शामिल हैं।