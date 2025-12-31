राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकार ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 50 आईपीएस अफसरों को पदोन्नत किया है। वर्ष 2001 बैच के तीन आइपीएस अफसरों को आइजी से एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें लखनऊ के आइजी तरुण गाबा और अयोध्या के आइजी प्रवीण कुमार और कानपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार के नाम शामिल हैं। वहीं 13 आइपीएस अफसरों को एसपी से डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया गया है।

वर्ष 2008 बैच के किरण एस, आनंद सुरेश राव कुलकर्णी, एन कोलांची, अमित वर्मा, राजीव मल्होत्रा व डा.अखिलेश कुमार निगम को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। वर्ष 2012 बैच के विजय ढुल, घुले सुशील चंद्रभान, आशीष तिवारी, सचीन्द्र पटेल, विपिन टाडा, प्रताप गोपेन्द्र यादव, अभिषेक यादव, संकल्प शर्मा, सोमेन वर्मा, यमुना प्रसाद, संतोष कुमार मिश्रा, हेमराज मीना व राजकरन नैय्यर को पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है।