    UPITS 2025 में छात्रों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन, विजेताओं को ट्रेड शो के आखिरी दिन मिलेगा पुरस्कार

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:03 PM (IST)

    बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिससे उनकी अकादमिक क्षमता और ट्रेड शो के उद्देश्यों को समझने में मदद मिल रही है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 132 छात्रों ने भाग लिया। विजेताओं को ट्रेड शो के अंतिम दिन पुरस्कृत किया जाएगा। यह आयोजन बच्चों को शिक्षा संस्कृति और तकनीकी क्षेत्र में विकास की दिशा में प्रेरित कर रहा है।

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 क्विज प्रतियोगिता से छात्रों में ज्ञान का संचार

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2025 में उद्यमियों के साथ प्रदेश के नौनिहालों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। इसी के तहत बच्चों के लिए रोजाना क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहां न केवल उनकी अकादमिक क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है बल्कि ट्रेड शो के उद्देश्य और समृद्धि को समझने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। शनिवार को क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं ने अपने ज्ञान का शानदार प्रदर्शन करते हुए यह साबित किया कि उत्तर प्रदेश में युवाओं का अकादमिक और बौद्धिक स्तर तेजी से बढ़ रहा है।

    ट्रेड शो में बच्चों के लिए आयोजित की जा रही क्विज प्रतियोगिता

    जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि बच्चों को ट्रेड शो से जोड़ने एवं उन्हे प्रदेश के विकास से रूबरू कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में ट्रेड शो के पहले दिन से बच्चों के लिए रोजाना क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार को क्वीज प्रतियोगिता में 132 छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कुल 17 स्कूलों और 6 कॉलेजों की 11 टीमों ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। यह आयोजन ग्रैड्स इंटरनेशनल स्कूल के सहयोग से हुआ और क्विज मास्टर अनींदिता ने इसे आकर्षक, ज्ञानवर्धक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखा। क्विज प्रतियोगिता में स्कूल और कॉलेज दोनों ही श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया गया। इसमें छात्रों ने विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान का परीक्षण किया और प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा रखा। जिलाधिकारी ने बताया कि क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रेड शो के अंतिम दिन पुरस्कृत किया जाएगा।

    ट्रेड शो से बच्चों का शिक्षा, संस्कृति और तकनीकी क्षेत्र में हो रहा विकास

    जिलाधिकारी ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों ने भविष्य में अपने करियर को दिशा देने के लिए क्विज आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल बच्चों के समग्र विकास में मदद करते हैं बल्कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ट्रेड शो के भव्य आयोजन के बीच बच्चों को नए विचारों, नवाचारों और ज्ञान की दिशा में कार्य करने का अवसर मिल रहा है, जो काफी सराहनीय है। प्रतियोगिता के आयोजन से छात्रों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है और उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने इस बार बच्चों के लिए किए गए आयोजन से यह साबित कर दिया कि यह आयोजन शिक्षा, संस्कृति और तकनीकी क्षेत्रों में छात्रों के योगदान को एक नई दिशा प्रदान करने में सक्षम है।

    यह रहे स्कूलों के परिणाम

    वरिष्ठ श्रेणी

    1st – DPS ग्रेटर नोएडा

    2nd – सेंट जोसफ स्कूल, ग्रेटर नोएडा

    3rd – DPS नोएडा-132

    किशोर श्रेणी

    1st – DPS ग्रेटर नोएडा

    2nd – सोमरविल इंटरनेशनल स्कूल

    3rd – सेंट जोसफ स्कूल, ग्रेटर नोएडा

    कॉलेजों के परिणाम

    1st – एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा (गणित शाखा)

    2nd – एमिटी यूनिवर्सिटी (विज्ञान शाखा)

    3rd – जी.एल. बजाज इंस्टीट्यूट