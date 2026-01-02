यूपी के सरकारी मेडिकल संस्थान के इंटर्न डॉक्टर पर नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, फोटो वायरल करने की दी धमकी, FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के एक सरकारी मेडिकल संस्थान में इंटर्न डॉक्टर पर नर्सिंग छात्रा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिलाधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक (डीसीपी) विश्वजीत श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि आरोपी इंटर्न डॉक्टर के पते और पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है और उसे ट्रैक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नर्सिंग छात्रा का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छात्रा ने क्या लगाए आरोप? फरियाद के अनुसार, आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब छात्रा ने शादी को औपचारिक रूप देने की मांग की, तो आरोपी ने इनकार कर उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी दी। यह मामला क्वासरबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।