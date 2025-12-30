राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नए वर्ष में राज्य सरकार मिशन शक्ति केंद्रों को और सशक्त बनाने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी और मोबाइल हैंडसेट देगी। सरकार मिशन शक्ति-5.0 के तहत राज्य में स्थापित 1600 मिशन शक्ति केंद्रों को अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत हर मिशन शक्ति केंद्र को चार-चार स्कूटी और एक-एक मोबाइल हैंडसेट दिये जाएंगे।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की नोडल अधिकारी एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुल 6,400 नई स्कूटी और 1,600 मोबाइल हैंडसेट खरीदने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही सरकार काे प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। इन संसाधनों में करीब 67 करोड़ रुपये खर्च आएगा।