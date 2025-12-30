Language
    नए साल पर योगी सरकार का तोहफा, महिला पुलिसकर्मियों को म‍िलेगी स्कूटी और मोबाइल

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:12 PM (IST)

    नए वर्ष में राज्य सरकार मिशन शक्ति केंद्रों को और सशक्त बनाने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी और मोबाइल हैंडसेट देगी। सरकार मिशन शक्ति-5.0 के तह ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नए वर्ष में राज्य सरकार मिशन शक्ति केंद्रों को और सशक्त बनाने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी और मोबाइल हैंडसेट देगी। सरकार मिशन शक्ति-5.0 के तहत राज्य में स्थापित 1600 मिशन शक्ति केंद्रों को अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत हर मिशन शक्ति केंद्र को चार-चार स्कूटी और एक-एक मोबाइल हैंडसेट दिये जाएंगे।

    महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की नोडल अधिकारी एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुल 6,400 नई स्कूटी और 1,600 मोबाइल हैंडसेट खरीदने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही सरकार काे प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। इन संसाधनों में करीब 67 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

    बजट आवंटित होने के बाद अगले वर्ष इन संसाधनों की खरीद की जाएगी। इससे मिशन शक्ति की टीमों की पहुंच गांव-गांव और मोहल्लों तक और मजबूत होगी। मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से महिला हेल्पलाइन, काउंसलिंग, कानूनी सहायता, मेडिकल सुविधा और पुनर्वास जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं।