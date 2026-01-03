UP के सरकारी भवनों के निर्माण का होगा थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट, 100 करोड़ के अधिक लागत वाली परियोजनाओं का ये संस्थान करेंगे Audit

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी भवनों के निर्माण की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार थर्ड पार्टी क्वालिटी आडिट (टीपीक्यूए) कराएगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक की भवन परियोजनाओं का आडिट आइआइटी कानपुर, बीएचयू, दिल्ली और रुड़की से कराया जाएगा।

इसके साथ ही 25 से 100 करोड़ रुपये तक की लागत वाले भवनों का आडिट एएमयू सहित चार तकनीकी संस्थान करेंगे। 11 प्रमुख राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों से 25 करोड़ रुपये तक के भवनों का आडिट कराया जाएगा।अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से शुक्रवार को जारी शासनादेश के मुताबिक 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की भवन परियोजनाओं के आडिट के लिए आइआइटी कानपुर को कानपुर, लखनऊ, बांदा, प्रयागराज, अयोध्या व देवीपाटन मंडल, आइआइटी बीएचयू को बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी तथा मीरजापुर, आइआइटी दिल्ली को मेरठ, अलीगढ़, झांसी तथा आगरा और आइआइटी रुड़की को सहारनपुर, मुरादाबाद तथा बरेली मंडल की जिम्मेदारी दी गई है।