Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए तैनात किए गए ट्रेंड कमांडो, उपलब्ध कराएं गए अहम टूल्स

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए 15 साइबर कमांडो की एक विशेष टीम तैयार की है। इन कमांडो को आईआईटी कानपुर और राष्ट्रीय रक्षा विश्वव ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए तैनात किए गए प्रशिक्षित कमांडो।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस ने 15 साइबर कमांडो की टीम तैयार की है। इस टीम को आईआईटी कानपुर, नया रायपुर, मद्रास व राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित किया गया है। साइबर मुख्यालय में तैनात कमांडो जिला, जोन व रेंज स्तर पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षित कमांडो केवल साइबर अपराध से जुड़े मामलों की विवेचना करेंगे।

    डीजी साइबर सुुरक्षा बिनोद कुमार के अनुसार 15 सदस्यीय कमांडो को तकनीकी तौर पर साइबर सुरक्षा के लिए ही तैयार किया गया है। यह कमांडो साइबर अपराधियों का पता लगाएंगे और ठगी की रकम को सुरक्षित करेंगे। इन्हें विभिन्न प्रकार के टूल्स भी उपलब्ध कराए गए हैं।

    उन्होंने बताया कि एसपीजी और एनएसजी के कमांडो जिस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होते हैं उसी तरह से ये कमांडो साइबर के क्षेत्र में सक्षम होंगे।

    इन्हें साइबर ठगी, ऑनलाइन साइबर हमले, इंटरनेट मीडिया अपराध, डाटा चोरी, फिशिंग और डिजिटल ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया है।

    इसके साथ ही इन्हें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गुजरात और नई दिल्ली से साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल ट्रेसिंग और ऑनलाइन अपराध की जांच से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है।