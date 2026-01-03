यूपी में साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए तैनात किए गए ट्रेंड कमांडो, उपलब्ध कराएं गए अहम टूल्स

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस ने 15 साइबर कमांडो की टीम तैयार की है। इस टीम को आईआईटी कानपुर, नया रायपुर, मद्रास व राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित किया गया है। साइबर मुख्यालय में तैनात कमांडो जिला, जोन व रेंज स्तर पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षित कमांडो केवल साइबर अपराध से जुड़े मामलों की विवेचना करेंगे।

डीजी साइबर सुुरक्षा बिनोद कुमार के अनुसार 15 सदस्यीय कमांडो को तकनीकी तौर पर साइबर सुरक्षा के लिए ही तैयार किया गया है। यह कमांडो साइबर अपराधियों का पता लगाएंगे और ठगी की रकम को सुरक्षित करेंगे। इन्हें विभिन्न प्रकार के टूल्स भी उपलब्ध कराए गए हैं।