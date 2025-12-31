IFS Officer Promotion: यूपी में वन विभाग के 8 आईएफएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, रमेश चन्द्र बने मुख्य वन संरक्षक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वन विभाग में भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के आठ अधिकारियों की पदोन्नति कर दी है। वर्ष 2008 बैच के अधिकारी रमेश चन्द्र को वन संरक्षक से मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है। उनकी पदोन्नति भी एक जनवरी 2026 या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी प्रकार वर्ष 2012 बैच के दो अधिकारी संजय कुमार विस्वाल और सूरज को चयन ग्रेड (पे मैट्रिक्स लेवल-13) से पदोन्नत करते हुए वन संरक्षक (पे मैट्रिक्स लेवल-13ए) के पद पर पदोन्नति दी गई है। इन दोनों अधिकारियों की तैनाती के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।