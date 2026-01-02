योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा! अब खेतों के पास ही लगेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, आय होगी दोगुनी 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के काम में तेजी लाई जा रही है।

शुक्रवार को अप्रेजल समिति ने 10 निवेश प्रस्तावों को राज्य स्तरीय एंपावर्ड कमेटी में भेजने की संस्तुति की। इन परियोजनाओं में 125 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीणा की अध्यक्षता में हुई अप्रेजल समिति की बैठक में 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। स्वीकृत किए गए 10 प्रस्तावों में सीतापुर, अंबेडकरनगर, शाहजहांपुर, लखनऊ, पीलिभीत, अलीगढ़, बरेली व मेरठ से एक-एक और सहारनपुर से दो प्रस्ताव शामिल हैं।