    यूपी के इन 22 ज‍िलों में छाया रहेगा घना कोहरा, शीत लहर से और बढ़ेगी ठंड

    By Mahendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में कोहरे का प्रसार कम होगा। नव वर्ष पर अधिकतर जिलों में राहत के आसार बन रहे हैं। हालांकि, बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश व अवध क्षेत्र के 22 जिलों में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, लेकिन गुरुवार को कुहासा प्रभावित जनपदों की संख्या में कमी आएगी। 50 से अधिक जिलों में कोहरा बेहद कम होगा। शीत दिवस वाले जिलों की संख्या में भी कमी आएगी। दिन में हल्की धूप निकलेगी।

    वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में बुधवार को बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। इनके अलावा 37 अन्य जिलों में भी घने कोहरा की संभावना है।

    इनमें कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाके शामिल हैं। सुबह-शाम के अलावा रात में भी कोहरा रहेगा।

    ऐसे में वाहन चालकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोहरे की तीव्रता को देखते हुए रात में इमरजेंसी न हो तो यात्रा करने से बचें। अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में कमी आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है।

    इन जिलों में शीत दिवस की संभावना

    मौसम विभाग के अनुसार देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर एवं आसपास के इलाकों में शीत दिवस की संभावना है। इन जिलों में सर्दी अधिक पड़ेगी।