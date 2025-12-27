UP Weather Update: दिन में बढ़ेगी और ठंड? पूर्वांचल और अवध के ये 54 जिले अत्यंत घने कोहरे की चपेट में

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में अभी ठंड से राहत की संभावना नहीं है। कोहरे की तीव्रता और बढ़ेगी। पूर्वांचल और अवध के कई जिलों में शनिवार को अत्यंत घना कोहरा छाया रहेगा। इनमें संत रविदास नगर, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती सहित 54 जिले शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 14 अन्य जिलों में भी घना कोहरा पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में घने कोहरे का प्रभाव दिखेगा। रात ही नहीं दिन में भी सर्दी बढ़ेगी। हवा चलने के कारण गलन का भी अहसास होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा एवं आसपास इलाकों में अगले 24 घंटों में घना कोहरा छाया रहेगा। सुबह-शाम के साथ ही कहीं-कहीं दोपहर तक कोहरा रहेगा। सूर्य देव के दर्शन दोपहर में ही कुछ देर के लिए होंगे। ऐसे में रात के साथ ही दिन में भी सर्दी बनी रहेगी। शुक्रवार सुबह सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद में अत्यंत घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रही।अलीगढ़, इटावा और मेरठ में अधिकतम दृश्यता 30 मीटर तक रही। मुजफ्फरनगर में यह दूरी 50 मीटर तक रही।

इन जिलों में अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, शामली, बागपत, मेरठ, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास इलाकों में।

