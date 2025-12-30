Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी SIR के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव, फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने की फिर से बदली डेट

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समय-सारिणी में संशोधन किया है। अब अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी के बजाय 6 मार्च को प्रकाशित ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत मंगलवार को मतदाता सूची जारी करने की नई समय-सारिणी जारी कर दी है। अब 28 फरवरी के स्थान पर छह मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 31 दिसंबर के बजाय छह जनवरी को होगा। इसके साथ ही दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि छह जनवरी से छह फरवरी तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि छह जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस चरण होगा। इस दौरान गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार समस्त प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च को होगा।