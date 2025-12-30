यूपी SIR के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव, फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने की फिर से बदली डेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत मंगलवार को मतदाता सूची जारी करने की नई समय-सारिणी जारी कर दी है। अब 28 फरवरी के स्थान पर छह मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 31 दिसंबर के बजाय छह जनवरी को होगा। इसके साथ ही दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि छह जनवरी से छह फरवरी तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि छह जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस चरण होगा। इस दौरान गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।