यूपी के किसानों को एक्सप्रेस-वे और लॉजिस्टिक पार्क से मिली नई उड़ान; स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन से मजबूत हुई एग्रीकल्चर वैल्यू चेन

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कृषि व्यवस्था में आए क्रांतिकारी बदलावों का खाका पेश किया। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने खेती को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल मार्केट और स्मार्ट तकनीक से जोड़कर 'एग्रो-इकॉनमी' का नया मॉडल पेश किया है। उन्होंने कहा कि आज यूपी का किसान न केवल फसल उगा रहा है, बल्कि एक्सप्रेस-वे और लॉजिस्टिक पार्क्स के माध्यम से उसे वैश्विक बाजारों तक पहुंचा भी रहा है।

मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन के जरिए इतना मजबूत किया गया है कि इस क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खुल गए हैं। जल प्रबंधन पर जोर देते हुए उन्होंने गौरवपूर्ण तथ्य साझा किया कि आज देश की कुल 86 प्रतिशत सिंचित भूमि अकेले उत्तर प्रदेश के पास है, जो हमारी सुदृढ़ नहर प्रणाली और माइक्रो-इरिगेशन का परिणाम है।

किसानों को आर्थिक बोझ से मुक्त करने की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए सीएम योगी ने घोषणा की कि 16 लाख निजी ट्यूबवेलों के बिजली बिल पूरी तरह माफ कर दिए गए हैं। साथ ही, पीएम कुसुम योजना के तहत 94 हजार किसानों को सोलर पैनल देकर उन्हें 'ऊर्जादाता' बनाया गया है।