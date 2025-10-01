Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश में किसानों का पंजीकरण तेज, 50 प्रतिशत काम हुआ पूरा; 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगेंगे विशेष शिविर

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश में अब तक 50% किसान पंजीकरण पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि केवल पंजीकृत किसानों को ही मिलेगी। सरकार ने जिलाधिकारियों को शिविर लगाकर किसानों का विवरण अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    योगी सरकार का जोर उत्तर प्रदेश में किसानों का तेजी से पंजीकरण

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योगी सरकार किसानों के पंजीकरण कार्य पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेशभर में किसानों का पंजीकरण तेजी से कराया जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 50 प्रतिशत तक फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया होगा। ऐसे में योगी सरकार जल्द से जल्द प्रदेश भर के किसानों के रजिस्ट्रेशन प जोर दे रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हर जिले में शिविर लगाने के निर्देश

    योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि पीएम किसान पोर्टल पर प्रत्येक किसान का विवरण अपडेट कराया जाए। इसके लिए 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक गांव में कम से कम एक शिविर आयोजित करना अनिवार्य होगा। यहां पर किसानों को मौके पर पंजीकरण और विवरण अपडेट करने की सुविधा दी जाएगी।

    कई जिलों ने 55 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण कार्य पूरा किया

    प्रदेश में अब तक 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें कई जिले उल्लेखनीय प्रगति कर चुके है।

    रामपुर – 61.37 प्रतिशत

    बिजनौर – 58.92 प्रतिशत

    हरदोई – 58.31 प्रतिशत

    श्रावस्ती – 58.01 प्रतिशत

    पीलीभीत – 57.58 प्रतिशत

    अंबेडकरनगर – 57.46 प्रतिशत

    मुरादाबाद – 57.17 प्रतिशत

    बरेली – 56.80 प्रतिशत

    गाजियाबाद – 56.79 प्रतिशत

    कौशाम्बी – 56.09 प्रतिशत

    किसानों से की गई अपील

    योगी सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर अपना पंजीकरण कराएं ताकि किसी भी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त से वंचित न होना पड़े।