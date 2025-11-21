अभियंताओं पर कार्रवाइयां समाप्त कराने में हस्तक्षेप करें सीएम, संघ के आह्वान पर काली पट्टी बांध किया विरोध

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने विद्युत अभियंताओं का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाए हुए गुरुवार को काली पट्टी बांध कर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने लोकतांत्रिक तरीके से किए गए आंदोलन के दौरान अभियंताओं के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाइयां की है। संघ ने कार्रवाई को समाप्त कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है।

संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि 19 मार्च 2023 को ऊर्जा मंत्री ने समस्त उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने के स्पष्ट निर्देश दिए थे लेकिन उत्पीड़न की कार्रवाइयों को समाप्त नहीं किया गया है। ऐसे में कई अभियंताओं की पदोन्नति व वेतन वृद्धि रुकी है।