Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभियंताओं पर कार्रवाइयां समाप्त कराने में हस्तक्षेप करें सीएम, संघ के आह्वान पर काली पट्टी बांध किया विरोध

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:13 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में अभियंताओं के खिलाफ हो रही कार्यवाहियों के विरोध में संघ ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। अभियंताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और कार्यवाहियों को समाप्त करने की मांग की। उनका कहना है कि ये कार्रवाइयां अन्यायपूर्ण हैं और अभियंताओं के मनोबल को गिराने वाली हैं। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने विद्युत अभियंताओं का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाए हुए गुरुवार को काली पट्टी बांध कर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया।

    आरोप लगाया है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने लोकतांत्रिक तरीके से किए गए आंदोलन के दौरान अभियंताओं के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाइयां की है। संघ ने कार्रवाई को समाप्त कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि 19 मार्च 2023 को ऊर्जा मंत्री ने समस्त उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने के स्पष्ट निर्देश दिए थे लेकिन उत्पीड़न की कार्रवाइयों को समाप्त नहीं किया गया है। ऐसे में कई अभियंताओं की पदोन्नति व वेतन वृद्धि रुकी है।

    बिजली के निजीकरण का विरोध करने वाले अभियंताओं को भी चिन्हित कर चार्ज शीट देकर प्रोन्नति रोकने की तैयारी हैं। अभियंताओं के स्थायीकरण आदेश तक रोक दिए गए हैं। इसके साथ ही दूर तबादले से भी अभियंताओं में आक्रोश है। संघ ने प्रबंधन से मांग की है कि जल्द वार्ता के माध्यम से समस्त उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को समाप्त किया जाए।