यूपी में बिजली बिल राहत योजना से अब तक कमाए 2235 करोड़ रुपये, 29 दिनों के अंदर योजना से जुड़े 23 लाख उपभोक्ता

राज्य ब्यूुरो, लखनऊ। राज्य में एक दिसंबर से शुरू बिजली बिल राहत योजना में 23 लाख बकाएदार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करा लिया है। महज 29 दिन में ही पावर कारपोरेशन को इस योजना से 2235 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है। पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा है कि इस योजना में जिन अधिकारियों के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को शक्ति भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अध्यक्ष डा. गोयल ने कहा कि एक दिसंबर से शुरू इस योजना को उपभोक्ताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना में और अधिक मेहनत करें। नेवर पेड, लांग अनपेड उपभोक्ता तथा विद्युत चोरी के मामलों में फंसे उपभोक्ताओं लिए यह अच्छी योजना है।

वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया धनराशि जमा कराएं। योजना में पहली बार 100 प्रतिशत ब्याजमाफी के साथ ही मूलधन में भी छूट दी रही है। वाणिज्यिक विंग की समीक्षा बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि योजना में जिन अधिकारियों के क्षेत्रों में अच्छा कार्य नहीं होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी एक-एक बकाएदार से संपर्क कर उन्हें योजना का लाभ बताएं और बकाया धनराशि जमा कराएं। बिजली चोरी के मामलों में भी लोग राहत व मुकदमे से छुटकारा पा सकते हैं।