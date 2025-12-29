यूपी में कफ सीरप के आरोपितों को रिमांड पर लेगी ED, फार्मा कंपनियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है STF की टीमें
ईडी कफ सीरप मामले में गिरफ्तार अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह को रिमांड पर लेगी। दोनों से दोबारा पूछताछ होगी, जिससे नई जानकारियां सामने आएंगी। एसटीएफ हिम ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कफ सीरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार आरोपित अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह को रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। ईडी एक-दो दिनों में दोनों आरोपितों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल करेगा। ईडी की टीमें दोनों आरोपितों से दूसरी बार पूछताछ करेंगी।
पहली बार की गई पूछताछ में मिली जानकारी की विभिन्न माध्यमों से पुष्टि करने के बाद अब दोबारा होने वाली पूछताछ में कई और जानकारियां सामने आएंगी। इसी के आधार पर ईडी की टीमें जांच को आगे बढ़ाएंगी।
वहीं कफ सीरप मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की कई फार्मा कंपनियों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया है।
अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि जिस कफ सीरप की तस्करी करके आरोपितों ने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और विदेश तक नेटवर्क खड़ा कर लिया था उनका निर्माण इन्हीं दोनों राज्यों में स्थित फार्मा कंपनियां कर रही थीं।
एसटीएफ को दो फार्मा कंपनियों के अधिकारियों की भी जानकारी मिली है जो आरोपितों के संपर्क में थे। इन्हीं के जरिए आरोपित कागजों पर कफ सीरप की सप्लाई का रिकार्ड तैयार करते थे। जल्द ही इनसे भी पूछताछ की जाएगी।
