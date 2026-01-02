यूपी में बिजली का नया कनेक्शन लेने वालों से कैसे ठगे गए ज्यादा पैसे? उपभोक्ता परिषद ने खोलीं परतें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में बिजली का नया कनेक्शन लेने वाले लाखों उपभोक्ताओं से मनमाने दर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत वसूलने के बाद और एक नया खेल सामने आया है। नए कनेक्शन पर उपभोक्ताओं से सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 6016 रुपये वसूलने के साथ ही बिजली कंपनियों ने मीटर की सिक्योरिटी धनराशि भी जमा कराए, जबकि सिक्योरिटी धनराशि सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन वाले मीटर पर जमा करने का नियम है।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली कंपनियों द्वारा की जा रही इस अनियमितता के माध्यम से पावर कारपोरेशन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) में स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रीपेड मीटर पर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी राशि नहीं ली जा सकती है।

उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर साफ्टवेयर में तमाम प्रीपेड मोड वाले नए कनेक्शन के पोस्टपेड मोड में दिखने के कारण सिक्योरिटी राशि भी ली गई। इसमें लाखों उपभोक्ता ठगे गए हैं। 10 सितंबर से अब तक करीब 3.18 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं।

उन्होंने बताया है कि इस प्रकरण की जानकारी पावर कारपोरेशन प्रबंधन को दे दी गई है।