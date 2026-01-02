यूपी में 2.89 करोड़ मतदाताओं को ढूंढेगी कांग्रेस, लिस्ट लेकर जमीन पर उतरेंगे दिग्गज नेता!
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से हटाए गए 2.89 करोड़ मतदाताओं का पता लगाने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय र ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस प्रदेश के 2.89 करोड़ मतदाताओं को ढूंढेगी। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 221 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत मतदाता सूची से प्रदेश में काटे गए 2.89 करोड़ मतदाताओं की तलाश कर उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। जिनके नाम गलत तरीके से काटे गए हैं समिति उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का कार्य करेगी।
प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडेय ने बीते दिनों अपने दौरे पर पार्टी को एसआइआर की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से काटे गए मतों का भौतिक सत्यापन कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार को 215 सदस्यीय वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की समिति का गठन किया है।
समिति में जिलावार सदस्यों को शामिल किया गया है। इन्हें संबंधित जिलों में मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति में सबसे ज्यादा आठ सदस्य झांसी से शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 17 जिलों में चार-चार, 33 जिलों में तीन-तीन और 24 जिलों में दो-दो सदस्यों को समिति में शामिल किया गया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि संविधान ने देश के आम आदमी को सबसे मजबूत अस्त्र वोट का अधिकार दिया है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने आंकडों के साथ साबित किया है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में बड़े पैमाने पर वोट चोरी की है।
इसीलिए प्रदेश कांग्रेस ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के हर गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय की मदद कर गलत तरीके से काटे गए मत को दोबारा मतदाता सूची में जुड़वाना है। समिति लगातार एक माह तक सभी जिलों में अभियान चलाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेगी।
