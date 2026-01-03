यूपी के 35 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी, मौसम की करवट से मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी समेत प्रदेशभर में मौसम ने फिर करवट ली है। शुक्रवार सुबह आसमान नीला था और धूप निकलने वाली थी, लेकिन अचानक विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही ठंड पछुआ हवा ने गलन बढ़ा दी। करीब 10 से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली सर्द हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। इसका असर लखनऊ और आसपास समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में रहा।
लखनऊ में सात डिग्री गिरावट के साथ दिन का पारा 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनमत तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार, मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में अगले तीन-चार दिन तक पछुआ हवा चलने के आसार हैं, जिससे दिन व रात के पारे में दो-तीन डिग्री सेल्सियस की और गिरावट दर्ज की जा सकती है।
बाराबंकी और हरदोई सबसे ठंडा
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, बाराबंकी में शुक्रवार को भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहा। गुरुवार को जिले में न्यूनतम तापमान रिकार्ड चार डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था तो शुक्रवार को मामूली सुधार हुआ, लेकिन न्यूनतम पारा छह डिग्री सेल्सियस के साथ बाराबंकी और हरदोई प्रदेश में सबसे ठंडा रहा।
13.3 डिग्री के साथ बरेली में सबसे ठंडा दिन रहा, जबकि दूसरे नंबर पर राजधानी रही। शनिवार, रविवार और सोमवार को मौसम में कोई बदलाव के आसार नहीं हैं। 10-15 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चलेगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी।
लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव और बाराबंकी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली समेत 15 से अधिक जिलों में अगले तीन दिन शीत दिवस के पूर्वानुमान हैं। उन्होंने बताया कि अब प्रदेशभर में न्यूनतम पारा गिरना शुरू होगा। अगले तीन दिनों में दिन व रात के तापमान में और गिरावट होगी। कानपुर, आगरा, गोरखपुर, अमेठी में घना कोहरा का प्रकोप जारी है। इन जिलों में सुबह दृश्यता शून्य दर्ज की गई।
इन जिलों में छाएगा घना कोहरा
बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में शनिवार और रविवार को घना कोहरा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
