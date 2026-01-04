यूपी में अगले तीन दिन शीतलहर का अलर्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत 30 से अधिक जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा
उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है, अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत कई जिलों में अगले तीन दिन शीतलहर का अलर्ट जा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेशभर में भीषण ठंड का प्रकोप है। अगले कुछ दिनों तक अभी इससे राहत के आसार नहीं हैं। राजधानी में शनिवार को कोहरा का असर नहीं रहा, लेकिन शीतलहर की वजह से दिन का तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ समेत कई जिलों में अगले तीन दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज समेत लगभग 30 जिलों में घना कोहरा छाने के पूर्वानुमान हैं।
कई जिलों में कोहरे की वजह से सुबह शून्य दृश्यता दर्ज की गई। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार और सोमवार को न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी और इस दौरान कोहरा भी घना होगा। दो दर्जन से अधिक जिलों में सुबह दृश्यता शून्य हो सकती है। राजधानी सहित पूर्वी एवं मध्य यूपी के कई जिलों में फिलहाल तीन-चार दिन धूप के दर्शन नहीं होंगे।
मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को सुबह आगरा, कुशीनगर, कानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी और उन्नाव में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। इसके अलावा अलीगढ़ व प्रयागराज में दृश्यता 50 मीटर, फतेहगढ़ में 80 मीटर, झांसी और आजमगढ़ में 100 मीटर और राजधानी लखनऊ में तड़के 150 मीटर रही। हालांकि, राजधानी में कोहरे और शीतलहर के बीच लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। यहां न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है। वहीं, हरदोई में 5.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडी रात रही।
इन जिलों में अत्यधिक घना कोहरा
मौसम विभाग के अनुसार, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदासनगर, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के जिलों में अगले दो दिन अत्यधिक घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में दिन के पारे में दो-तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होगी।
इन जिलों में शीत दिवस के आसार
मौसम विभाग का कहना है कि फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के जिलों में ठंडी पछुआ हवा चलेगी, जिससे शीत लहर की पूरी संभावना है।
