'UP में समस्याओं के निपटान के लिए कॉल सेंटर जैसा सिस्टम तैयार करे काउंसिल', CM योगी ने जिलों में रोवर से पैमाइश व्यवस्था लागू करने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण मेरिट के आधार किया जाए। खास तौर पर पैमाईश, नामांतरण और आबादी दर्ज करने से संबंधित मामलों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि राजस्व विभाग सभी लंबित मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए निर्धारित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित करे। उन्होंने पैमाइश संबंधी मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए सभी जिलों में रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली को लागू करने के लिए निर्देश भी दिए।

उन्होंने राजस्व परिषद को समस्याओं के निस्तारण के लिए काल सेंटर जैसी प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया।शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि नामांतरण व वरासत के मामलों के निस्तारण के लिए ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जिससे यह कार्य आटो मोड पर हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। इसके लिए लंबित चल रही रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली को लागू किया जाए।

कर्मचारियों प्रशिक्षण देने के भी दिए निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में पैमाइश के कार्यों में तेजी लाने के लिए रोवर की खरीद व इसे संचालित करने के लिए संबंधित राजस्व कर्मचारियों प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। कहा कि इसके लिए इंजीनियरिंग कालेजों, पालिटेक्निक व आइटीआइ का सहयोग भी लिया जा सकता है।मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए। राजस्व संहिता की धारा 80 के अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जाए। कहा कि किसान रजिस्ट्री, पैमाइश और खसरा पड़ताल से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का समाधान तय समयसीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए।

उन्होंने आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र जैसी शासकीय सेवाओं को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए रैन बसेरों में व्यवस्थाओं के सुचारु प्रबंधन, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था तथा कंबल वितरण को लेकर राजस्व विभाग को कार्यप्रणाली में तेजी लाने का निर्देश दिया।