यूपी में छठ पूजा के दौरान होगी निर्बाध बिजली आपूर्ति, मंत्री ने घाट का निरीक्षण कर सफाई के दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती तट पर होने वाली छठ पूजा को लेकर लक्ष्मण घाट पर तैयारियां जोरों पर है। अधिकारी दिनभर यहां जायजा लेते दिख रहे हैं। गुरुवार शाम को नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने छठ घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वह लक्ष्मण मेला घाट पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंत्री ने घाट पर स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। पर्व के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ नगर निगम एवं विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

उधर, इससे पहले नगर आयुक्त ने भी तैयारियों को लेकर बैठक की और शहर के प्रमुख घाटों में लक्ष्मण मेला घाट, झूलेलाल वाटिका घाट, संझिया घाट और कुड़िया घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी घाटों पर साफ-सफाई, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन और घाटों को संवारे जाने की तैयारियों को भी देखा।