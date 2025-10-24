Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में छठ पूजा के दौरान होगी निर्बाध बिजली आपूर्ति, मंत्री ने घाट का निरीक्षण कर सफाई के दिए सख्त निर्देश

    By Ajay Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में छठ पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्री ने घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा न होने देने के सख्त निर्देश दिए। घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    छठ पूजा के दौरान घाटों पर रहेगी सफाई।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती तट पर होने वाली छठ पूजा को लेकर लक्ष्मण घाट पर तैयारियां जोरों पर है। अधिकारी दिनभर यहां जायजा लेते दिख रहे हैं। गुरुवार शाम को नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने छठ घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वह लक्ष्मण मेला घाट पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्री ने घाट पर स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। पर्व के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ नगर निगम एवं विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

    उधर, इससे पहले नगर आयुक्त ने भी तैयारियों को लेकर बैठक की और शहर के प्रमुख घाटों में लक्ष्मण मेला घाट, झूलेलाल वाटिका घाट, संझिया घाट और कुड़िया घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी घाटों पर साफ-सफाई, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन और घाटों को संवारे जाने की तैयारियों को भी देखा।

    घाटों पर समुचित बैरिकेडिंग, पेड़ों की कटाई-छंटाई और घास की कटिंग का कार्य समय से पूर्ण करने को कहा। गोमती नदी में गिरने वाले नालों पर जाल लगाकर कूड़े को रोका जाए और फ्लोटिंग पदार्थों को लगातार हटाने का कार्य नाव पर श्रमिक लगाकर किया जाए। सभी घाटों पर साफ-सुथरे डस्टबिन रखने, पेयजल व शौचालय की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए।

    यह भी पढ़ें- राष्ट्रीय नवाचार यात्रा के सूत्रधार यात्री बने MNNIT के डॉ. संजय, 15 दिनों में होगी 8,000 किमी लंबी रेल यात्रा