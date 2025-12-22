UP Supplementary Budget: 24 मेडिकल कॉलेजों को वेतन, मशीनों और साज-सज्जा के लिए मिले 407.64 करोड़ 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए 407.64 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें चिकित्सा संस्थानों में वेतन, मशीनों और साज-सज्जा के लिए बजट की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा पुराने व नए दोनों मेडिकल कालेजों, नर्सिंग प्रशिक्षण कालेजों में आधुनिक सुविधाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस वित्तीय वर्ष के मूल बजट में चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए 13,361.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

संजय गांधी पीजीआई के लिए 124 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट में दिए गए हैं। इसमें 100 करोड़ रुपये वेतन और 24 करोड़ रुपये अन्य खर्चों के लिए दिया गया है। कैंसर संस्थान को विभिन्न मदों के लिए 10 करोड़ रुपये, नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थल्मोलाजी एंड रिसर्च सीतापुर को वेतन अनुदान के लिए 1.74 करोड़ रुपये, रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा को 73.09 लाख, सेंटर फार बायोमेडिकल रिसर्च लखनऊ को वेतन के लिए एक करोड़ रुपये,

केजीएमयू लखनऊ को 25 करोड़ रुपये, सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान नोएडा को वेतन के लिए दो करोड़ रुपये, चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा की स्थापना के लिए विभिन्न मदों के लिए सात करोड़ रुपये, डॉ. राम मनोहर लोेहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज को वेतन अनुदान के लिए 20 करोड़ करोड़ रुपये दिए गए हैं।

अनुपूरक बजट में नए बने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का भी ध्यान रखा गया है। फेज थ्री के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न मदों 45 करोड़ रुपये दिए गए हैं। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, गाजीपुर व मीरजापुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए राज्यांश के रूप में प्रति महाविद्यालय रुपये दो लाख रुपये के इसके लिए रुपये कुल 16 लाख रुपये की जरूरत है। इसे अनुदान में हो रही बचत से वहन किया जाएगा।

इसी तरह बिजनौर, कुशीनगर, सुलतानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशांबी एवं अमेठी के स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए राज्यांश के रूप में प्रति महाविद्यालय दो लाख रुपये कुल 28 लाख रुपये भी अनुदान में हो रही बचत से वहन किया जाएगा।