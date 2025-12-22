UP Supplementary Budget: 24 मेडिकल कॉलेजों को वेतन, मशीनों और साज-सज्जा के लिए मिले 407.64 करोड़
उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 मेडिकल कॉलेजों के लिए 407.64 करोड़ रुपये का पूरक बजट आवंटित किया है। यह धनराशि कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और आवश ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए 407.64 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें चिकित्सा संस्थानों में वेतन, मशीनों और साज-सज्जा के लिए बजट की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा पुराने व नए दोनों मेडिकल कालेजों, नर्सिंग प्रशिक्षण कालेजों में आधुनिक सुविधाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस वित्तीय वर्ष के मूल बजट में चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए 13,361.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
संजय गांधी पीजीआई के लिए 124 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट में दिए गए हैं। इसमें 100 करोड़ रुपये वेतन और 24 करोड़ रुपये अन्य खर्चों के लिए दिया गया है।
कैंसर संस्थान को विभिन्न मदों के लिए 10 करोड़ रुपये, नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थल्मोलाजी एंड रिसर्च सीतापुर को वेतन अनुदान के लिए 1.74 करोड़ रुपये, रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा को 73.09 लाख, सेंटर फार बायोमेडिकल रिसर्च लखनऊ को वेतन के लिए एक करोड़ रुपये,
केजीएमयू लखनऊ को 25 करोड़ रुपये, सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान नोएडा को वेतन के लिए दो करोड़ रुपये, चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा की स्थापना के लिए विभिन्न मदों के लिए सात करोड़ रुपये, डॉ. राम मनोहर लोेहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज को वेतन अनुदान के लिए 20 करोड़ करोड़ रुपये दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें- UP Supplementary Budget: 50 हजार युवाओं को कौशल के नए पाठ्यक्रमों में मिलेगी ट्रेनिंग, 150 करोड़ जारी
हीमोफीलिया मरीजों के निश्शुल्क इलाज के लिए जरूरी दवाओं और रसायनों के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जीएसवीएम मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इंस्टीट्यूट को व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए 50 लाख रुपये, डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए स्थापित नर्सिंग कालेज को व्यावसायिक और विशेष्ज्ञ सेवाओं के लिए 8.97 लाख रुपये और जेके इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलाजी एंड कैंसर रिसर्च कानपुर को व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए 9.91 लाख रुपये दिए गए हैं।
अनुपूरक बजट में नए बने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का भी ध्यान रखा गया है। फेज थ्री के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न मदों 45 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, गाजीपुर व मीरजापुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए राज्यांश के रूप में प्रति महाविद्यालय रुपये दो लाख रुपये के इसके लिए रुपये कुल 16 लाख रुपये की जरूरत है। इसे अनुदान में हो रही बचत से वहन किया जाएगा।
इसी तरह बिजनौर, कुशीनगर, सुलतानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशांबी एवं अमेठी के स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए राज्यांश के रूप में प्रति महाविद्यालय दो लाख रुपये कुल 28 लाख रुपये भी अनुदान में हो रही बचत से वहन किया जाएगा।
- मेडिकल कालेजों को मिला 158.50 करोड़ रुपये
- राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़ को 50 लाख रुपये
- राजकीय मेडिकल कालेज बांदा को 2.18 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज आगरा को 9.5 करोड़ रुपये
- गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर को 8.75 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज प्रयागराज को छह करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज झांसी को 3.85 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज मेरठ को 10.65 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज गोरखपुर को 5.07 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज एटा को वेतन अनुदान मद में दो करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज हरदोई को गैर वेतन अनुदान मद में 7.50 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज प्रतापगढ़ को विभिन्न मदों के लिए 15 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज फतेहपुर को विभिन्न मदों के लिए 5.50 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज सिद्धार्थ नगर को 15.50 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज देवरिया को छह करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज गाजीपुर को विभिन्न मदों के लिए 15.50 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज मीरजापुर को गैर वेतन अनुदान मद में 5.50 करोड़ रुपये
- राजकीय मेडिकल कालेज बदायूं को व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए 50 लाख रुपये
- मेडिकल कालेज फिरोजाबाद को 2.5 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज बस्ती को विभिन्न मदों में 10.50 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज अयोध्या को विभिन्न मदों में सात करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज बहराइच को विभिन्न मदों में छह करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेज शाहजहांपुर को 13.50 करोड़ रुपये
- राजकीय मेडिकल कालेज जौनपुर को वेतन अनुदान के लिए पांच करोड़ रुपये
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।