    यूपी में करीब नौ लाख करोड़ रुपये का होगा अगले वित्तीय वर्ष का बजट, तैयार करने में जुटा वित्त विभाग

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:54 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश वित्त विभाग ने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट तैयार करना शुरू कर दिया है। यह बजट फरवरी में विधानमंडल सत्र में पेश होगा और इसका अनुम ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश होने के बाद वित्त विभाग अब नए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करने में जुट गया है।

    नए वित्तीय वर्ष का बजट सरकार फरवरी में होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र में पेश करेगी, जिसमें शामिल किए जाने वाले विकास कार्यों में वन ट्रिलियन डालर और समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश-2047 के विजन डाक्यूमेंट में शामिल योजनाओं को प्रमुखता से स्थान दिए जाने की तैयारी है।

    अगले वित्तीय वर्ष के लिए विभागों से आए बजट प्रस्ताव पर मंगलवार से वित्त विभाग विभागों के साथ बैठकें शुरू करेगा। बजट आकार नौ लाख करोड़ रुपये तक का होने का अनुमान है। वित्त विभाग में बजट तैयारी से जुड़े सभी अधिकारियों को अब पूरी तरह से नया बजट तैयार करने में लगा दिया गया है। मंगलवार से विभागों के साथ बैठकें होने के साथ ही बजट की रूपरेखा तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी।

    प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल बजट 20 फरवरी वर्ष 2025 को पेश किया था। जिसका कुल आकार 8,08,737.06 करोड़ रुपये है। इसके बाद 22 दिसंबर को सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। जिसका आकार 24,496.98 करोड़ रुपये है।

    सरकार ने मूल बजट में विकास कार्यों और कर्ज चुकाने के लिए 2,25,561 करोड़ रुपये आवंटित किया है। इसमें से लगभग 1.65 लाख करोड़ रुपये विकास कार्यों और शेष धनराशि कर्जों की मूल धनराशि चुकाने के लिए है। मूल बजट में सरकार ने लगभग 5.83 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए दिया है।

    बताया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट के मुकाबले नए वित्तीय वर्ष का बजट आकार लगभग 10 से 12 प्रतिशत अधिक होगा। जिससे नए वित्तीय वर्ष का बजट आकार लगभग नौ लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा।