यूपी के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बने 2829 ICU बेड, ब्रजेश पाठक ने बताया- चिकित्सा ढांचे को दी गई मजबूती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्ष 2025 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आधारभूत ढांचे के विस्तार से लेकर अत्याधुनिक इलाज की सुविधाओं में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेज (ईसीआरपी) से चिकित्सा ढांचे को मजबूती दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेडिकल कालेजों में 1,800 और जिला अस्पतालों में 1,029 आइसीयू बेड स्थापित किए गए। मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम (एमजीपीएस) सहित 49 लिक्विड मेडिकल आक्सीजन (एलएमओ) स्टोरेज टैंक भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के तहत 42 बेड वाले पीडियाट्रिक केयर यूनिट जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में स्थापित किए गए हैं। नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 412 न्यू बार्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स (एनबीएसयू) की स्थापना की गई है। इसमें कम वजन और समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों का इलाज किया जा रहा है।

सभी जिलों में डायलिसिस सेवाएं और 74 जिलों में सीटी स्कैन की सुविधा है। इनमें जनवरी से नवंबर के बीच 9.42 लाख सीटी स्कैन और 6.50 लाख से अधिक डायलिसिस की गई हैं। आयुष्मान भारत योजना से 318 नए अस्पतालों को जोड़ा गया। जिनमें 248 कैंसर के इलाज से संबंधित हैं।

एंबुलेंस सेवाओं को मजबूत करने के लिए 2,249 नई एंबुलेंस बेड़े में जोड़ी गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बाह्य रोगी (ओपीडी) सेवाओं में 27 प्रतिशत और अंतः रोगी (आइपीडी) सेवाओं में 32 प्रतिशत से अधिक की वृद्ध हुई है। टीबी उन्मूलन अभियान में 7,191 पंचायतों को रोग मुक्त घोषित किया गया है।

जो पिछले वर्ष की तुलना में 424 प्रतिशत अधिक है। ई-संजीवनी में प्रतिदिन 75 हजार से अधिक काल के साथ उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेली-मानस सेवा सफलतापूर्वक लागू की गई, जिससे लाखों लोगों को परामर्श मिला।