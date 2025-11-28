'यूपी में बीएलओ की मौत की हो न्यायिक जांच', कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में तैनात बीएलओ व अन्य अधिकारियों व कर्मियों के आत्महत्या करने, ब्रेन हैमरेज व हार्ट अटैक से हुई मृत्यु के कारणों की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही एसआईआर की समय सीमा एक माह से बढ़ाकर तीन माह किए जाने की मांग भी की है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है।

कहा है कि विभिन्न माध्यमों से एसआईआर में लगे बीएलओ व कर्मियों पर जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दबाव डाले जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। आरोप लगाया कि उन पर विधि विरुद्ध काम करने व धर्म देखकर नाम काटने के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं।