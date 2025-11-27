Language
    By Shiv Narayan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:28 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, बहजोई। जिले में एसआईआर के अंतर्गत मतदाता सूची के डिजिटलाइजेशन को बड़ा बढ़ावा मिला है, जिसमें विकास खंड असमोली स्थित कंपोजिट विद्यालय अहरौला माफी के बूथ 11 को बीएलओ पंकज मेहरोत्रा ने 1059 मतदाताओं की प्रविष्टियों सहित पूर्ण रूप से डिजिटाइज्ड कर दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले जनपद के नौवें बीएलओ बने हैं।

    इसी क्रम में असमोली ब्लॉक के बूथ 331 के सभी मतदाताओं को बीएलओ ओमवीर सिंह ने पूरा डिजिटाइज्ड किया है, जबकि बूथ 197 को बीएलओ वर्षा तौमर ने डिजिटल स्वरूप दे दिया है, जिससे जिले में अब तक 11 बीएलओ अपने बूथों को पूरी तरह डिजिटाइज्ड कर चुके हैं।

    बता दें क‍ि 24 नवंबर को बीएलओ मित्रपाल सिंह ने सबसे पहले अपने बूथ को डिजिटाइज्ड कर जिले में इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी। डीएम ने डिजिटलाइजेशन में तेजी दिखाने वाले इन बीएलओ की सराहना की है और अन्य बीएलओ को भी प्रयास बढ़ाने का संदेश दिया है।

    तहसील सभागार संभल में उप जिलाधिकारी संभल रामानुज व डिप्टी कलक्टर निधि पटेल ने बीएलओ पंकज मेहरोत्रा व बीएलओ वर्षा तौमर को सम्मान स्वरूप एक शॉल, एक पुष्प, एक पुस्तक व प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।