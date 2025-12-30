यूपी सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक भर्ती: 13 जनवरी से शुरू होगा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, UPSSSC ने जारी की समय सारिणी



राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के 1828 पदों पर भर्ती के लिए अर्ह पाए गए 3475 अभ्यर्थियों के अभिलेखाें का परीक्षण 13 जनवरी से शुरू होगा। उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण पत्र व अन्य चार प्रपत्र और समय सारिणी अपनी वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी, वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित इनको डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग द्वारा आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय के सहायक लेखाकार के 668 पद (सामान्य चयन), सहायक लेखाकार के 950 पद (विशेष चयन) एवं लेखा परीक्षक के 209 पद (सामान्य चयन) और उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायक लेखाकार के एक पद के लिए लिखित परीक्षा के बाद 17 अक्टूबर को अर्ह पाये गये कुल 3475 अभ्यर्थियों का परिणाम व कटआफ अंक वेबसाइट पर जारी किए थे।

अब इन अभ्यर्थियों के अभिलेखाें का परीक्षण 13, 14, 15, 22, 23, 24, 27, 28 व 29 जनवरी और तीन, चार, पांच, छह, सात, नौ, 10, 11 और 12 फरवरी को दो-दो पालियों (पहली सुबह 10 बजे से और दूसरी दोपहर 1.30 बजे से) में किया जाएगा।

11 फरवरी तक दोनों पालियों में 100-100 अभ्यर्थियों के अभिलेख जांचे जाएंगे। वहीं 12 फरवरी को पहली पाली में 75 अभ्यर्थी और दूसरी पाली में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण होगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अर्हता के अनुसार सभी अंकपत्र व प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां एवं उनकी छायाप्रतियां, पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटोग्राफ के साथ डाउनलोड किए गए अभिलेख परीक्षण पत्र व अन्य प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर साथ लाएं।