यूपी विधानमंडल से 24497 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानमंडल के दोनों सदनों विधान सभा और विधान परिषद से 24,496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट बुधवार को पास हो गया। अनुपूरक बजट पास होने के साथ ही विधानमंडल की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। चार दिनों में विधान सभा की कार्यवाही 24.50 घंटे चली।

शुक्रवार 19 दिसंबर को विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरु हुआ था। जिसमें 22 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधान सभा में बुधवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, जिसमें ध्वनिमत से इसे पास कर दिया गया। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भी चर्चा में भाग लिया। शाम 5.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

फरवरी माह में प्रस्तुत चालू वित्तीय वर्ष मूल बजट का आकार 8,08,726 करोड़ रुपये का था। सरकार ने 24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था। मूल बजट और अनुपूरक को मिलाकर इस वित्तीय वर्ष के बजट का आकार 8,33,233.04 करोड़ रुपये का हो जाता है। वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने अनुपूरक बजट पर चर्चा की मांग की थी, जिसे अस्वीकार करते हुए अनुपूरक बजट पास कर दिया गया।



प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)