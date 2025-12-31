Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP के ये दो बड़े शहर बनेंगे IT सिटी, डेटा सेंटर सेक्टर में तीस हजार करोड़ का निवेश करेगी योगी सरकार

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:26 AM (IST)

    योगी सरकार अगले वर्ष प्रदेश को तकनीक और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए तेजी से कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम पत्र में यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार आने वाले वर्ष में प्रदेश को तकनीक और नवाचार का केंद्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम पत्र के माध्यम से यह प्रतिबद्धता जताई है। लखनऊ और नोएडा मे आर्टीफिशियल इंटेलिजेस (एआइ) सिटी विकसित की जाएंगी। वहीं सेमीकंडक्टर यूनिट के निर्माण की गति भी बढ़ाई जाएगी।योगी की पाती में कहा गया है कि सरकार का जोर सेमीकंडक्टर, एआइ और डेटा सेंटर पर रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश को वैश्विक स्तर पर सूचना प्रोद्योगिकी और एआइ के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र बनाने के लिए लखनऊ और नोएडा को एआइ सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। पिछले दिनों टाटा समूह के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एआइ सिटी के विकास सहित अन्य प्रस्ताव रखे थे।

    तीस हजार करोड़ रुपये का होगा निवेश 

    मुख्यमंत्री ने बताया कि डेटा सेंटर क्षेत्र में सरकार का लक्ष्य तीस हजार करोड़ रुपये के निवेश का है। वर्तमान में पांच हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क का व्यावसायिक उपयोग शुरू हो चुका है। नौ अन्य शहरों में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क स्थापित किए गए हैं।

    सुरक्षित डेटा सेंटर नीति के कारण निवेशकों का विश्वास प्रदेश में बढ़ा है। इसके साथ ही जेवर में 3700 करोड़ रुपये की लागत से सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण कार्य भी चल रहा है। वहीं एआइ प्रज्ञा कार्यक्रम के माध्यम से 10 लाख लोगों को एआइ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोशिश है युवाओं को आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में कुशल बनाया जाए।