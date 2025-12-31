UP के ये दो बड़े शहर बनेंगे IT सिटी, डेटा सेंटर सेक्टर में तीस हजार करोड़ का निवेश करेगी योगी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार आने वाले वर्ष में प्रदेश को तकनीक और नवाचार का केंद्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम पत्र के माध्यम से यह प्रतिबद्धता जताई है। लखनऊ और नोएडा मे आर्टीफिशियल इंटेलिजेस (एआइ) सिटी विकसित की जाएंगी। वहीं सेमीकंडक्टर यूनिट के निर्माण की गति भी बढ़ाई जाएगी।योगी की पाती में कहा गया है कि सरकार का जोर सेमीकंडक्टर, एआइ और डेटा सेंटर पर रहेगा।

प्रदेश को वैश्विक स्तर पर सूचना प्रोद्योगिकी और एआइ के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र बनाने के लिए लखनऊ और नोएडा को एआइ सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। पिछले दिनों टाटा समूह के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एआइ सिटी के विकास सहित अन्य प्रस्ताव रखे थे।

तीस हजार करोड़ रुपये का होगा निवेश मुख्यमंत्री ने बताया कि डेटा सेंटर क्षेत्र में सरकार का लक्ष्य तीस हजार करोड़ रुपये के निवेश का है। वर्तमान में पांच हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क का व्यावसायिक उपयोग शुरू हो चुका है। नौ अन्य शहरों में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क स्थापित किए गए हैं।