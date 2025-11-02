69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में खत्म हो जाएगा आरक्षण विवाद? 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद पर अब सभी की नजर 18 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। इस मामले को लेकर रविवार को आरक्षण से प्रभावित याची अभ्यर्थियों ने बैठक की।

बैठक में 50 से अधिक जिलों से अभ्यर्थियों ने मांग की कि 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सरकार याची लाभ का प्रस्ताव पेश करे ताकि आरक्षण पीड़ितों को न्याय मिल सके और विवाद का निस्तारण हो। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि यह मामला वर्ष 2020 से कोर्ट में लंबित है और पिछले 15 महीनों में 24 से अधिक बार सुनवाई टल चुकी है, लेकिन राज्य सरकार अब तक किसी भी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई।