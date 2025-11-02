Language
    यूपी में बागवानी में फ्री ट्रेनिंग के लिए मांगे गए आवेदन, प्रतिभागियों को मिलेंगी ये विशेष सुविधाएं 

    By Vivek Rao Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:21 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में बागवानी में मुफ्त प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह कार्यक्रम उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो बागवानी को अपना करियर बनाना चाहते हैं। प्रतिभागियों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन कर सकते हैं।

    बागवानी में फ्री प्रशिक्षण के लिए आवेदन।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से युवाओं और किसानों को बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अवसर मिला है। वर्ष 2025-26 में 390 घंटे (लगभग 50 दिन) का निश्शुल्क माली प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आवास, भोजन, प्रशिक्षण सामग्री और एक बार आने-जाने का किराया विभाग की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा।

    आवेदन 10 नवंबर तक किसान प्रशिक्षण केंद्र राजकीय उद्यान आलमबाग लखनऊ में स्वयं जमा किए जा सकते हैं। चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा।

    राज्य के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि बागवानी और पौधशाला क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को तकनीकी ज्ञान देकर पौधशाला स्थापना और रोजगार सृजन के लिए सक्षम बनाया जाएगा।

    प्रदेश के विभिन्न मंडलों के लिए प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अलग-अलग केंद्रों को सौंपी गई है। किसी भी जिले का इच्छुक नागरिक अपने निकटतम केंद्र पर पंजीकरण करा सकता है।

    उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ. भानु प्रकाश राम ने बताया कि अभ्यर्थी की आयु एक जुलाई 2025 को 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा पांच उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जाति व निवास प्रमाणपत्र अनिवार्य हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9451476482 और 9919108242 पर संपर्क किया जा सकता है।