यूपी में बागवानी में फ्री ट्रेनिंग के लिए मांगे गए आवेदन, प्रतिभागियों को मिलेंगी ये विशेष सुविधाएं 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से युवाओं और किसानों को बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अवसर मिला है। वर्ष 2025-26 में 390 घंटे (लगभग 50 दिन) का निश्शुल्क माली प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आवास, भोजन, प्रशिक्षण सामग्री और एक बार आने-जाने का किराया विभाग की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आवेदन 10 नवंबर तक किसान प्रशिक्षण केंद्र राजकीय उद्यान आलमबाग लखनऊ में स्वयं जमा किए जा सकते हैं। चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा। राज्य के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि बागवानी और पौधशाला क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को तकनीकी ज्ञान देकर पौधशाला स्थापना और रोजगार सृजन के लिए सक्षम बनाया जाएगा।