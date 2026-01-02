यूपी में 505 नर्सों को एसीपी का लाभ देने का आदेश जारी, लिस्ट की गई जारी
चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय ने 505 नर्सों को सुनिश्चित आजीविका प्रगति (एसीपी) का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है। निदेशक नर्सिंग डा़ सीमा श्रीवास् ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय ने 505 नर्सों को सुनिश्चित आजीविका प्रगति (एसीपी) का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है। निदेशक नर्सिंग डा़ सीमा श्रीवास्तव ने लाभ पाने वाली नर्सों की सूची जारी कर दी है।
राजकीय नर्सेस संघ के महामंत्री अशोक कुमार ने बताया कि 29 दिसंबर को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. रतन पाल सिंह सुमन से मिलकर एसीपी की मांग की गई थी। उन्हें बताया गया था कि नर्सिंग संवर्ग को 10, 16 और 26 साल की सेवा पूरी होने पर एसीपी देने का प्रावधान है।
संवर्ग को अंतिम बार एसीपी का लाभ वर्ष 2023 में दिया गया था, जबकि शासनादेश के अनुसार एक वर्ष में दो बार एसीपी का लाभ मिलना चाहिए था। महानिदेश के आदेश के बाद नर्सों की सूची जारी कर दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।