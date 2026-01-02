राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय ने 505 नर्सों को सुनिश्चित आजीविका प्रगति (एसीपी) का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है। निदेशक नर्सिंग डा़ सीमा श्रीवास्तव ने लाभ पाने वाली नर्सों की सूची जारी कर दी है।

राजकीय नर्सेस संघ के महामंत्री अशोक कुमार ने बताया कि 29 दिसंबर को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. रतन पाल सिंह सुमन से मिलकर एसीपी की मांग की गई थी। उन्हें बताया गया था कि नर्सिंग संवर्ग को 10, 16 और 26 साल की सेवा पूरी होने पर एसीपी देने का प्रावधान है।