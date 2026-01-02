अपर्णा यू प्रमुख सचिव राजस्व और कुमार प्रशांत बने होम सेक्रेटरी, प्रमोशन पाने वाले 21 IAS अधिकारियों की हुई तैनाती, 5 को वर्तमान विभाग में दी पदोन्नति 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नव वर्ष पर पदोन्नति पाने वाले 21 आइएएस अधिकारियों को तैनाती दे दी है। पांच अधिकारियों को उनके विभाग में ही पदोन्नति मिली है। इनमें महिला कल्याण, वित्त, राजस्व, नगर विकास, सिंचाई, शिक्षा, समाज कल्याण और निर्वाचन से जुड़े विभाग प्रमुख रूप से शामिल हैं। अपर्णा यू को सचिव चिकित्सा शिक्षा व महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा से प्रमुख सचिव राजस्व बनाया गया है।

निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत को सचिव गृह बनाया गया है। राजस्व परिषद में सदस्य न्यायिक के पद पर तैनात एसवीएस रंगा राव को प्रमुख सचिव उप्र पुनर्गठन समन्वय, राष्ट्रीय एकीकरण व सामान्य प्रशासन बनाया गया है। विशेष सचिव निर्वाचन एवं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह को सचिव निर्वाचन के साथ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है।

निबंधन विभाग में प्रभारी महानिरीक्षक नेहा शर्मा को महानिरीक्षक व स्कूल शिक्षा में प्रभारी महानिदेशक मोनिका रानी को अब महानिदेशक बना दिया गया है। योगेश कुमार प्रभारी आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता को उन्हीं के विभाग में पदोन्नति दे दी गई है। डा. सारिका मोहन सचिव वित्त से सचिव व महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, नवीन कुमार जीएस सचिव सिंचाई से राजस्व परिषद में सदस्य न्यायिक एवं निदेशक (भूमि अध्याप्ति) बनाए गए हैं।

भवानी सिंह खंगारौत को विशेष सचिव राजस्व से सचिव वित्त, अरुण प्रकाश विशेष सचिव नगर विकास से विशेष सचिव राजस्व, रवीन्द्र कुमार-प्रथम विशेष सचिव कृषि से सचिव नगर विकास, दिव्य प्रकाश गिरि विशेष सचिव नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति से सचिव पीडब्लूडी, कृष्ण कुमार विशेष सचिव सिंचाई से सचिव सिंचाई बनाए गए हैं। सुधा वर्मा विशेष सचिव महिला कल्याण से सचिव राजस्व, रेणु तिवारी सचिव उप्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से विशेष सचिव महिला कल्याण एवं राज्य महिला आयोग में सचिव बनाई गई हैं।

राजेन्द्र सिंह-द्वितीय विशेष सचिव समाज कल्याण को वर्तमान पद के साथ उप्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग में सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संजीव सिंह विशेष सचिव वित्त से निदेशक समाज कल्याण व प्रबंध निदेशक यूपीसिडको, डा. वंदना वर्मा निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण से निदेशक महिला कल्याण तथा प्रबंध निदेशक महिला कल्याण निगम बनाया गया है।