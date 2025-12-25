लखनऊ में उल्टी दिशा से आ रहे ट्रक ने बीटेक छात्र को मारी टक्कर, मौत

जागरण टीम, लखनऊ: कानपुर रोड स्थित दरोगा खेड़ा के पास बुधवार को उल्टी दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने बीटेक छात्र की कार में भीषण टक्कर मार दी। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस ने की मदद से ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।



इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति ने बताया कि मृतक की पहचान 21 वर्षीय सक्षम शुक्ला के रूप में हुई है। मूल रूप से पिपरसंड के निवासी थे। सक्षम कानपुर रोड स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र थे। परिजनों ने बताया कि बुधवार को परीक्षा देने के लिए घर से निकले थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी दौरान कानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दरोगा खेड़ा के पास यह हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सक्षम की कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे में सक्षम के सिर में गंभीर चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल छात्र को एंबुलेंस की मदद से ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। डाक्टरों के अनुसार सक्षम की हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। गुरुवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।