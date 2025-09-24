Language
    यूपी के इस एक्सप्रेस-वे पर 15 रुपये में कर सकेंगे सफर, NHAI ने कहा- ट्रैफिक भी रहेगा कंट्रोल

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:34 PM (IST)

    लखनऊ से कानपुर के बीच एक्सप्रेस वे पर वार्षिक पास से सफर करेंगे तो यात्रा मात्र 15 रुपये में कर सकेंगे। अगर वार्षिक पास नहीं लगा है तो सामान्य टोल करीब 125 रुपये के आसपास हो सकता है। वाणिज्यिक वाहनों को कोई राहत नहीं मिलेगी। एक्सप्रेस वे पर उनसे टोल राष्ट्रीय राजमार्ग की तुलना में सवा गुना लिया जाएगा।

    लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर 15 रुपये में कर सकेंगे सफर - प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ से कानपुर के बीच एक्सप्रेस वे पर वार्षिक पास से सफर करेंगे तो यात्रा मात्र 15 रुपये में कर सकेंगे। अगर वार्षिक पास नहीं लगा है तो सामान्य टोल करीब 125 रुपये के आसपास हो सकता है। वाणिज्यिक वाहनों को कोई राहत नहीं मिलेगी।

    एक्सप्रेस वे पर उनसे टोल राष्ट्रीय राजमार्ग की तुलना में सवा गुना लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) का मानना है कि इससे गैर वाणिज्यिक वाहनों का 95 प्रतिशत ट्रैफिक एक्सप्रेस वे शुरू होते ही शिफ्ट हो जाएगा।

    इससे लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का ट्रैफिक सीधे पचास से साठ प्रतिशत कम हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों के अलावा वहीं गैर वाणिज्यिक वाहन चलेंगे, जो लोकल होंगे और वह मासिक पास का उपयोग कर रहे होंगे।

    एनएचएआइ का मानना है कि इस व्यवस्था से आगामी पचास साल तक ट्रैफिक लोड एक्सप्रेस वे और पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियंत्रित रहेगा। एक्सप्रेस वे छह लेन का बनाया गया है। इस पर 40 हजार वाहन चल सकते हैं।

    ट्रैफिक बढ़ेगा तो इसे आठ लेन करने के लिए व्यवस्था पहले से ही कर रखी गई है। वहीं पुराने लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सीधे पचास प्रतिशत ट्रैफिक कम होने से भविष्य के लिए ट्रैफिक की गुंजाइश और बनी रहेगी।

    क्या है वार्षिक पास 

    तीन हजार रुपये के वार्षिक पास लगवाने के बाद गैर वाणिज्यिक वाहन चालक दो सौ बार टोल का उपयोग एक साल तक सकता है। क्योंकि इसकी वैधता 365 दिन के लिए होती है। वार्षिक पास सिर्फ एनएचएआइ द्वारा निर्मित एक्सप्रेस वे व राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही मान्य है।