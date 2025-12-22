Language
    ट्रेनों का किराया बढ़ने से जेब होगी ढीली, लखनऊ से दिल्ली 10 तो 30 रुपये तक महंगा हो जाएगा मुंबई का सफर

    By Nishant Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:44 AM (IST)

    रेलवे 26 दिसंबर से एसी और नॉन एसी श्रेणी का किराया बढ़ा देगा। ट्रेनों का किराया बढ़ने से यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। लखनऊ से दिल्ली का सफर 10 रुपय ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे 26 दिसंबर से एसी और नॉन एसी श्रेणी का किराया बढ़ा देगा। इससे लखनऊ से कई शहरों का किराया महंगा हो जाएगा। साधारण श्रेणी में 215 किमी. दूरी तक किराया नहीं बढ़ेगा, वहीं, 215 किमी. से अधिक दूरी पर एक पैसा प्रति किमी. की दर से वृद्धि होगी।

    मेल-एक्स्प्रेस में एसी व नॉन एसी श्रेणी में दो पैसे प्रति किमी. की दर से वृद्धि होगी। इस कारण लखनऊ से नई दिल्ली का किराया 10 रुपये, मुंबई का 30 रुपये, जम्मूतवी का 25 और चंडीगढ़ का 15 रुपये बढ़ जाएगा।

    लखनऊ मेल का नई दिल्ली तक 492 किलोमीटर की दूरी का एसी प्रथम का किराया 1970 से बढ़कर 1980 रुपये, एसी सेकेंड का 1180 से बढ़कर 1190 रुपये, एसी थर्ड का 845 की जगह 855 रुपये, एसी थर्ड इकोनोमी का 785 के स्थान पर 795 रुपये और स्लीपर का 330 से बढ़कर 340 रुपये हो जाएगा।

    शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जिक्यूटिव क्लास का किराया 2165 रुपये से 2175 रुपये, एसी चेयरकार का 1405 से बढ़कर 1415 रुपये हो जाएगा।

    पुष्पक एक्सप्रेस का लखनऊ से मुंबई का एसी प्रथम का किराया 4075 से बढ़कर 4105 रुपये, एसी सेकेंड का 2415 की जगह 2445 रुपये, एसी थर्ड का 1695 के स्थान पर 1725 और स्लीपर का 650 से बढ़कर 680 रुपये हो सकता है।

    लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ सुपरफास्ट का एसी प्रथम का किराया 2480 से बढ़कर 2495 रुपये, एसी सेकेंड का 1490 की जगह 1505 रुपये, एसी थर्ड का 1060 की जगह 1075 और स्लीपर का 405 के स्थान पर 420 रुपये होगा।

    लखनऊ से जम्मूतवी जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस का एसी प्रथम का किराया 3205 से बढ़कर 3230 रुपये, एसी सेकेंड का 1905 से बढ़कर 1930 रुपये, एसी थर्ड का 1350 से बढ़कर 1375 रुपये और स्लीपर का 515 से बढ़कर 540 रुपये हो जाएगा।

