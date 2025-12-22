ट्रेनों का किराया बढ़ने से जेब होगी ढीली, लखनऊ से दिल्ली 10 तो 30 रुपये तक महंगा हो जाएगा मुंबई का सफर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे 26 दिसंबर से एसी और नॉन एसी श्रेणी का किराया बढ़ा देगा। इससे लखनऊ से कई शहरों का किराया महंगा हो जाएगा। साधारण श्रेणी में 215 किमी. दूरी तक किराया नहीं बढ़ेगा, वहीं, 215 किमी. से अधिक दूरी पर एक पैसा प्रति किमी. की दर से वृद्धि होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेल-एक्स्प्रेस में एसी व नॉन एसी श्रेणी में दो पैसे प्रति किमी. की दर से वृद्धि होगी। इस कारण लखनऊ से नई दिल्ली का किराया 10 रुपये, मुंबई का 30 रुपये, जम्मूतवी का 25 और चंडीगढ़ का 15 रुपये बढ़ जाएगा।

लखनऊ मेल का नई दिल्ली तक 492 किलोमीटर की दूरी का एसी प्रथम का किराया 1970 से बढ़कर 1980 रुपये, एसी सेकेंड का 1180 से बढ़कर 1190 रुपये, एसी थर्ड का 845 की जगह 855 रुपये, एसी थर्ड इकोनोमी का 785 के स्थान पर 795 रुपये और स्लीपर का 330 से बढ़कर 340 रुपये हो जाएगा।

शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जिक्यूटिव क्लास का किराया 2165 रुपये से 2175 रुपये, एसी चेयरकार का 1405 से बढ़कर 1415 रुपये हो जाएगा। पुष्पक एक्सप्रेस का लखनऊ से मुंबई का एसी प्रथम का किराया 4075 से बढ़कर 4105 रुपये, एसी सेकेंड का 2415 की जगह 2445 रुपये, एसी थर्ड का 1695 के स्थान पर 1725 और स्लीपर का 650 से बढ़कर 680 रुपये हो सकता है।

लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ सुपरफास्ट का एसी प्रथम का किराया 2480 से बढ़कर 2495 रुपये, एसी सेकेंड का 1490 की जगह 1505 रुपये, एसी थर्ड का 1060 की जगह 1075 और स्लीपर का 405 के स्थान पर 420 रुपये होगा।