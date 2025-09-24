लखनऊ में सपा विधायक के साले ने फंदे से लटककर दी जान, आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया अकाउंट किए थे डिलीट

लखनऊ के गोमती नगर में सपा विधायक कविंद्र चौधरी के साले कार्तिकेय शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह 27 वर्ष के थे। सुबह सफाईकर्मी ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी गई। कार्तिकेय कुछ दिनों से अवसाद में थे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती नगर के विपुल खंड में सपा विधायक कविंद्र चौधरी के 27 वर्षीय साले कार्तिकेय शर्मा ने मंगलवार देर रात घर के कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। सुबह जब घर में काम करने वाला युवक रामपाल सफाई करने पहुंचा तो उनका शव लटका मिला।

इसके बाद सूचना परिवार के अन्य सदस्यों को दी गई। कार्तिकेय सेवानिवृत्त आइपीएस अफसर डीके चौधरी के भतीजे भी थे। छानबीन के दौरान मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार के मुताबिक, वह कुछ दिनों से अवसाद में थे।

विपुलखंड निवासी कार्तिकेय के पिता बलिया में जिला पंचायत में तैनात हैं। कार्तिकेय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। मंगलवार की रात घर में मां नीलम, नानी और दो नौकर थे। रात में खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए।

सुबह लगभग सात बजे घर में काम करने वाला रामपाल कमरे की सफाई करने गया तो कार्तिकेय का शव पंखे से बने फंदे में लटका था। इसके बाद सूचना अन्य सदस्यों को दी गई। आनन-फानन में परिवार के लोग शव लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे।

सूचना के बाद गोमती नगर पुलिस ने छानबीन की है। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि पंचायतनामा भरा गया है लेकिन परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार किया है। परिवार ने अवसाद के चलते आत्महत्या की बात कही है। पिछले कुछ दिनों से कार्तिकेय का इलाज भी चल रहा था।