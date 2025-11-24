Language
    राम मंदिर के ध्वजारोहण से पहले लखनऊ में मिला पत्र, शहर की नामचीन इमारतों को 24 घंटे में उड़ाने की धमकी

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    Threat Letter in Lucknow: लखनऊ के लुलु माल के वाशरूम में चार लाइन का पत्र मिला, जिसमें शहर की नामचीन इमारतों को 24 घंटे में उड़ाने की बात लिखी है। जानकारी मिलते ही लखनऊ पुलिस को अलर्ट किया गया है। 

    धमकी भरा पत्र मिलने के बाद लखनऊ में विधान भवन के सामने पुलिस की चेकिंग

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : रामनगरी अयोध्या में ‍भव्य राम मंदिर के ध्वाजारोहण से 15 घंटा पहले लखनऊ में सोमवार शाम को मिले एक पत्र ने खलबली मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ के लुलु माल के वाशरूम में चार लाइन का पत्र मिला, जिसमें शहर की नामचीन इमारतों को 24 घंटे में उड़ाने की बात लिखी है। जानकारी मिलते ही लखनऊ पुलिस को अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही सभी प्रमुख स्थलों की इमारतों की चेकिंग भी की जा रही है।

    अपर पुलिस उपायुक्त मध्य जितेंद्र दुबे ने बताया कि पत्र में राजधानी की कई प्रतिष्ठित इमारतें और स्कूल भवनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद हजरतगंज विधानसभा सहित कई जगहों पर डाग स्क्वॉड, बीडीएस के साथ पुलिस टीम ने चेकिंग की है।

    गाड़ियों सहित तमाम संदिग्ध लोगों को और संदिग्ध वस्तुओं को चेक किया गया है। उधर, सीसी फुटेज की मदद से पत्र रखने वाले के बारे में पता लगाया जा रहा है।

    दिल्ली विस्फोट को कुछ ही दिन बीते थे कि सोमवार को लुलु माल के बाथरूम में चार लाइन का एक धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में शहर की प्रमुख सरकारी इमारतों, प्रतिष्ठित संस्थानों और कई नामी स्कूलों को 24 घंटे के भीतर बम से उड़ाने की धमकी लिखी गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। माल प्रबंधन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने क्षेत्र की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि लुलु माल के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी टीम चेकिंग कर रही है। एक टीम को लगाया गया सीसी फुटेज चेक करने के लिए। ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाथरूम में पत्र किसने रखा है। सभी संदिग्धों को चिन्हित किया जा रहा है। शक के आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी।

    विधानभवन के पास एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह समेत अन्य पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) जितेंद्र दुबे ने बताया कि बाथरूम में मिले पत्र में राजधानी की कई महत्वपूर्ण इमारतों के नाम दर्ज हैं। पत्र में इमारतों, सरकारी प्रतिष्ठानों और स्कूल भवनों को बम से उड़ाने की बात कही गई है।

    इस चेतावनी के बाद पुलिस ने माल सहित शहर के कई प्रमुख स्थानों जैसे हजरतगंज विधानसभा, चारबाग रेलवे स्टेशन, हवाइ अड्डा, माल्स समेत अन्य स्थलों पर डाग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते(बीडीएस टीम) के साथ चेकिंग की। साथ ही अलग-अलग स्थानों पर पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग की। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। साथ लोगों से अपील की गई है कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे।

    पहले भी मिल चुकी हैं स्कूलों को उड़ाने की धमकी

    कुछ महीने पहले भी लखनऊ के कई प्रतिष्ठित स्कूलों को ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी दी गई थी। तब भी अभिभावकों में भय का माहौल हो गया था और शहरभर के स्कूल खाली कराए गए थे। बीडीएस टीम की मदद से सभी स्कूलों की जांच करवाई गई थी। हालांकि वह मामला फर्जी निकला था, लेकिन इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा संवेदनशील हैं।

    राजधानी में लगातार कसी जा रही सुरक्षा

    पुलिस आयुक्त की तरफ से सभी थानों को सतर्क कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे समेत भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है। रविवार रात से ही पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। इस बीच किसी भी अफवाह या डर फैलाने वाले मैसेज पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत 112 या स्थानीय पुलिस को सूचना दें।