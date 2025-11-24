Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने से पहले बहराइच में बिना वीजा के भारतीय सीमा में प्रवेश करते पर चीनी नागरिक गिरफ्तार

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:39 PM (IST)

    Chinese Entered in India Without Visa: सोमवार शाम को एसएसबी ने सीमा पार कर रहे चीनी नागरिक को पकड़ लिया। उसकी पहचान लियू कुनजिंग के रूप में हुई है।इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी। सुरक्षा एजेंसियां चीनी नागरिक से पूछताछ में लगी हुई हैं। इसके लिए अनुवादक भी बुलाए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    रुपईडीहा से बहराइच के प्रवेश करने के प्रयास में एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया 

    संवाद सूत्र, जागरण, बहराइच : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से पहले ही बहराइच में एक घुसपैठिया पकड़ा गया है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर रामनगरी अयोध्या के साथ ही पास के जिलों में भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसी दौरान नेपाल से बिना वीजा रुपईडीहा से बहराइच के प्रवेश करने के प्रयास में एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार शाम को एसएसबी ने सीमा पार कर रहे चीनी नागरिक को पकड़ लिया। उसकी पहचान लियू कुनजिंग के रूप में हुई है।इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी। सुरक्षा एजेंसियां चीनी नागरिक से पूछताछ में लगी हुई हैं। इसके लिए अनुवादक भी बुलाए गए हैं।

    भारत-नेपाल सीमा पर रुपईडीहा में सोमवार शाम को नेपाल आने और जाने वाले नागरिकों की एसएसबी जवान जांच कर रहे थे। एसएसबी के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत के निर्देशन में नियमित जांच के दौरान एक चीनी नागरिक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। एसएसबी के इंस्पेक्टर ऋतुराज ने बताया कि जांच के दौरान उसके पास भारत में आने का कोई वीजा नहीं मिला।

    नागरिक ने देश में अवैध रूप से घुसपैठ की। चीनी नागरिक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उसकी पहचान लियू कुनजिंग के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष रमेश रावत ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ के बाद चीनी नागरिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- राम मंदिर के ध्वजारोहण से पहले लखनऊ में मिला पत्र, शहर की नामचीन इमारतों को 24 घंटे में उड़ाने की धमकी


    एक सप्ताह पहले पकड़ा गया था पाकिस्तानी चिकित्सक
    भारत-नेपाल सीमा पर बिना वीजा के विदेशी नागरिकों के पकड़े जाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 15 नवंबर को पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश चिकित्सक और भारतीय मूल के ब्रिटेन निवासी महिला चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। अभी दोनों जेल में निरुद्ध हैं।