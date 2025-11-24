पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने से पहले बहराइच में बिना वीजा के भारतीय सीमा में प्रवेश करते पर चीनी नागरिक गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण, बहराइच : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से पहले ही बहराइच में एक घुसपैठिया पकड़ा गया है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर रामनगरी अयोध्या के साथ ही पास के जिलों में भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसी दौरान नेपाल से बिना वीजा रुपईडीहा से बहराइच के प्रवेश करने के प्रयास में एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया है।

सोमवार शाम को एसएसबी ने सीमा पार कर रहे चीनी नागरिक को पकड़ लिया। उसकी पहचान लियू कुनजिंग के रूप में हुई है।इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी। सुरक्षा एजेंसियां चीनी नागरिक से पूछताछ में लगी हुई हैं। इसके लिए अनुवादक भी बुलाए गए हैं।

भारत-नेपाल सीमा पर रुपईडीहा में सोमवार शाम को नेपाल आने और जाने वाले नागरिकों की एसएसबी जवान जांच कर रहे थे। एसएसबी के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत के निर्देशन में नियमित जांच के दौरान एक चीनी नागरिक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। एसएसबी के इंस्पेक्टर ऋतुराज ने बताया कि जांच के दौरान उसके पास भारत में आने का कोई वीजा नहीं मिला।