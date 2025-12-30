2025 में 'निरोगी उत्तर प्रदेश' के संकल्प को मिली नई उड़ान, गांवों में पहुंची हेल्थ सुविधाएं

डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लिए विदा होता वर्ष 2025 केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प का अध्याय साबित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'अंत्योदय' संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस वर्ष चिकित्सा सेवाओं को गांव-गली तक सुलभ, सस्ता और अत्याधुनिक बनाने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। बुनियादी ढांचे के विस्तार से लेकर डिजिटल हेल्थ केयर तक, यूपी ने इस साल कई ऐसे मानक स्थापित किए हैं, जिसने 'ब्रांड यूपी' को स्वास्थ्य क्षेत्र में भी नई पहचान दी है।

इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व वृद्धि: 83 नई इकाइयों की सौगात अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष के अनुसार, वर्ष 2025 में इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेज (ECRP) के प्रभावी क्रियान्वयन से चिकित्सा ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिली है। लोकार्पण व शिलान्यास: प्रदेश को 83 नई स्वास्थ्य इकाइयों की सौगात मिली, जिसमें 26 आईपीएचएल लैब और 38 फील्ड अस्पताल शामिल हैं। सीतापुर में 200 बेड के जिला अस्पताल का शिलान्यास स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम रहा।

क्रिटिकल केयर: गंभीर मरीजों के लिए जीवन रक्षक सुविधाओं में विस्तार करते हुए मेडिकल कॉलेजों में 1800 और जिला अस्पतालों में 1029 नए आईसीयू बेड स्थापित किए गए। साथ ही, 49 एलएमओ स्टोरेज टैंकों के जरिए ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य: सुरक्षित भविष्य की नींव मिशन निदेशक एनएचएम डॉ पिंकी जोवल ने बताया कि योगी सरकार का विशेष फोकस 'मां और मासूम' की सुरक्षा पर रहा। पीडियाट्रिक केयर: बच्चों के बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पतालों में 42 बेड वाली और मेडिकल कॉलेजों में 23 पीडियाट्रिक यूनिट्स का संचालन शुरू हुआ। न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन: नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए प्रदेशभर में 412 'न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स' (NBSU) सक्रिय की गईं। इन प्रयासों का नतीजा है कि सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगी (OPD) सेवाओं में 27% और अंतः रोगी (IPD) सेवाओं में 32% से अधिक की भारी वृद्धि देखी गई।