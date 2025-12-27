तेजस कैंसिल... वंदे भारत-शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के थमे पहिए, 13 घंटे की देरी से आई गोरखधाम एक्सप्रेस
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे के कारण कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को आइआरसीटीसी ने शनिवार को निरस्त कर दिया। शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन भी कोहरे और गाजियाबाद-टूंडला सेक्शन पर बढ़े दबाव के चलते फंस गईं। नई दिल्ली की ओर से आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस लखनऊ पहुंचने तक 13 घंटे लेट हो गई। उड़ान सेवाएं शनिवार को भी प्रभावित हुईं।
शुक्रवार सुबह छह बजे नई दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस शाम 5:24 बजे रवाना हुई। नई दिल्ली यह ट्रेन 12 घंटे की देरी से शुक्रवार रात 12:35 बजे पहुंची। वापसी में नई दिल्ली से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे की जगह तेजस एक्सप्रेस रात 2:11 बजे छूट सकी। गाजियाबाद-टूंडला के बीच तेजस एक्सप्रेस फंस गई।
ट्रेन शनिवार को लखनऊ जंक्शन दोपहर 3:50 बजे 17:45 घंटे की देरी से आयी। इसके चलते आइआरसीटीसी ने तेजस एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया। इसी तरह दूसरी प्रीमियम ट्रेन 22425 अयोध्या कैंट-आनंद विहार वंदे भारत शुक्रवार को शाम 5:10 बजे की जगह रात 8:51 बजे छूटी। यह ट्रेन आनंद विहार शनिवार सुबह 8:02 बजे पहुंच सकी।
12391 श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुक्रवार शाम 7:55 बजे की जगह रात 10:44 बजे लखनऊ आयी। लखनऊ से 3:11 घंटे की देरी से छूटने के बाद ट्रेन शनिवार सुबह 4:40 बजे की जगह 10:58 बजे नई दिल्ली पहुंची। नई दिल्ली से आने वाली 15128 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस शुक्रवार को रात 9:05 बजे की जगह एक बजे आयी। यात्री प्लेटफार्म पर ठिठुरते हुए इंतजार करते रहे।
अधिक देर से आने वाली मुख्य ट्रेनें
- 22426 आनंद विहार-अयोध्या वंदे भारत क्सप्रेस 6:45 घंटा
- 12004 शताब्दी एक्सप्रेस 5:55 घंटा
- 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस 13 घंटा
- 12226 कैफियात एक्सप्रेस 4:16 घंटा
- 12230 लखनऊ मेल 2:21 घंटा
- 12430 एसी एक्सप्रेस 2:40 घंटा
- 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस 3:55 घंटा
- 12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट 4:34 घंटा
- 15012 चंडीगढ़-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 4:03 घंटा
- 12420 गोमती एक्सप्रेस 3:59 घंटा
- 13006 अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल 3:04 घंटा
- 13308 गंगा सतलुज एक्सप्रेस 2:15 घंटा
- 15566 वैशाली एक्सप्रेस 5:00 घंटा
- 15744 फरक्का एक्सप्रेस 6:45 घंटा
- 14208 पदमावत एक्सप्रेस 3:00 घंटा
- 14206 दिल्ली-अयोध्या छावनी एक्सप्रेस 3:00 घंटा
- 14864 मरुधर एक्सप्रेस 4:08 घंटा
देरी का शिकार हुईं यह उड़ानें
- 6ई-453 हैदराबाद-लखनऊ 1:38 घंटा
- 6ई-515 चेन्नई-लखनऊ 51 मिनट
- 6ई-196 बेंगलुरु-लखनऊ 43 मिनट
- 6ई-925 पटना-लखनऊ 49 मिनट
- 6ई-6552 गुवाहाटी-लखनऊ 31
- 6ई-6938 लखनऊ-मुंबई 1:54 घंटा
- 6ई-758 लखनऊ-दिल्ली 1:53 घंटा
- 6ई-515 लखनऊ-देहरादून 1:03 घंटा
- 6ई-6222 लखनऊ-मुंबई 1:02 घंटा
- 6ई-435 लखनऊ-बेंगलुरु 1:09 घंटा
- 6ई-523 लखनऊ-हैदराबाद 1:50 घंटा
- 6ई-146 लखनऊ-गुवाहाटी 2:04 घंटा
- एक्सवाइ-334 लखनऊ-रियाद 5:06 घंटा
- 6ई-6902 लखनऊ-पटना 1:09 घंटा
- ओपी-223 लखनऊ-किशनगढ़ 36 मिनट
