संवाद सूत्र, बीकेटी। बीकेटी थाना क्षेत्र के मुस्लिम नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया। हालांकि राम सागर मिश्र सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय की मर्चयुरी में शव रखे होने के दौरान मृतका के घरवालों ने हंगामा किया।



बीकेटी के मुस्लिम नगर मे 27 वर्षीय श्रेया अवस्थी छत पर बेहोशी की हालत में मिली जिसके बाद घरवालों उसे राम सागर मिश्र सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय ले गये जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका का तीन वर्ष पूर्व अलोक कुमार पांडे पूर्व ग्राम कुढ़वा कुर्सी जिला बाराबंकी के साथ विवाह हुआ था।

डेढ़ वर्ष की बेटी है। वह छठामील स्थित मुस्लिम नगर में मकान बनाकर अपने भाई विवेक और घरवालों के साथ रहते हैं। दोनों लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। मृतका के भाई सोमू पिता मनोज कुमार अवस्थी अस्पताल पहुंचे। बेटी की मौत के बाद नाराजगी व्यक्त करते हंगामा।