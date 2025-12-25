समय-समय पर बजट खर्च की समीक्षा करे सरकार: माता प्रसाद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बुधवार को विधान सभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि अनुपूरक बजट बहुत खराब नहीं तो अच्छा भी नहीं है। बजट खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार समय समय पर बजट खर्च की समीक्षा कराए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त डीजीपी को बनाने पर आपत्ति दर्ज की, कहा कि यह पद किसी शिक्षाविद को देनी चाहिए थी।

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियो के उपचार में यह योजना लाभकारी है। इस योजना से समाज के सभी वर्गों के लोगों को राहत मिल रही है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार फोटो व वीडियो के माध्यम से बजट खर्च करने की व्यवस्था कर रही है। दैवीय आपदा का पैसा गांव वालों को नहीं मिल पा रहा है। पहले जिलों से बजट के लिए प्रस्ताव आता था, अब इसे बंद कर दिया गया है।

संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र प्रभावित होगा, लोकतंत्र को बचाने का काम सरकार को करना चाहिए। लोकायुक्त के लंबे समय से तैनात रहने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। चुटकी लेते हुए कहा कि मीडिया विज्ञापन के लिए विपक्ष को भी कुछ हिस्सा दे देना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि बड़े अपराधी ठीक हो गए लेकिन छोटे अपराधियों का क्या किया? भ्रष्टाचार तहसील, ब्लाक व थानों के स्तर पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले का सरकार निस्तारण करे। इस मामले में पढ़े-लिखे बेरोजगार मुकदमा लड़ रहे हैं। चित्रकूट कोषागार घोटाला और नोएडा में शौचालय योजना में घोटाले का जिक्र किया।