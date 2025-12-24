जागरण संवाददाता, लखनऊ। अयोध्या रोड के निजामपुर मल्हौर में पत्नी के मायके जाने से नाराज 20 वर्षीय चालक सुमित कुमार ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। परिवारजन ने बताया कि मंगलवार को उसका किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। नाराज होकर पत्नी मायके चली गई। इसके बाद युवक ने अपने घर में फंदे से लटककर जान दे दी।

निजामपुर मल्हौर निवासी 20 वर्षीय सुमित कुमार निजी वाहन चालक थे। परिवारजन के मुताबिक, सुमित के भाई जीवन की मौत हो गई थी। लगभग छह महीने पहले सुमित ने जीवन की पत्नी कोमल से मंदिर में विवाह कर लिया था।