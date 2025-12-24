Language
    पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक ने फंदे से लटककर दी जान, पर‍िवार में मचा कोहराम

    By Santosh Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:24 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अयोध्या रोड के निजामपुर मल्हौर में पत्नी के मायके जाने से नाराज 20 वर्षीय चालक सुमित कुमार ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। परिवारजन ने बताया कि मंगलवार को उसका किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। नाराज होकर पत्नी मायके चली गई। इसके बाद युवक ने अपने घर में फंदे से लटककर जान दे दी।

    निजामपुर मल्हौर निवासी 20 वर्षीय सुमित कुमार निजी वाहन चालक थे। परिवारजन के मुताबिक, सुमित के भाई जीवन की मौत हो गई थी। लगभग छह महीने पहले सुमित ने जीवन की पत्नी कोमल से मंदिर में विवाह कर लिया था।

    मंगलवार को किसी बात को लेकर उसका कोमल से विवाद हो गया। इसी से नाराज कोमल काकोरी के बाजनगर स्थित अपने मायके चली गई। सुमित देर शाम अपने कमरे में जाकर फंदे से लटक गया।

    रात में बहन शिवांगी उसे बुलाने गई तो कमरे में उसे फंदे पर लटका देखा। चिल्लाते हुए शिवांगी ने परिवारजन को बुलाया। परिवार ने सुमित को उतारकर लोहिया अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल कर्मियों ने सूचना चिनहट पुलिस को दी। चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है।